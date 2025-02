Carnaval para crianças: atrações gratuitas garantem a folia em São Paulo

O Carnaval está chegando e, com ele, diversos espaços de lazer e entretenimento promovem atrações especiais voltadas às famílias com crianças. Entre os destaques da programação estão os tradicionais bloquinhos infantis, oficinas temáticas e brincadeiras interativas. Muitos shoppings e parques oferecem atividades gratuitas ou com valores acessíveis, garantindo que todos possam aproveitar.

O Família no Parque, no Villa-Lobos, organizou uma programação especial para todas as idades. Durante os dias de folia, haverá brincadeiras gratuitas com recreadores, um animado Bloquinho Infantil, Competição de Dança e um Desfile de Fantasias, com prêmios para os figurinos mais criativos.

Além disso, há mais de 20 opções de brinquedos pagos, como o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, além de tirolesa, bungee trampolim, futebol de sabão e um charmoso trenzinho pelo parque. Para os menores de 5 anos, a Área Kids conta com circuitos infláveis e cama elástica.

A entrada no Villa-Lobos e no Família no Parque é gratuita, enquanto os brinquedos custam a partir de R$ 10. Há a opção de combo por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, com acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. Mais informações no site www.familianoparque.com.br.

Folia para toda a família nos shoppings

Na Zona Norte da capital, o Cantareira Norte Shopping preparou um evento de 1º a 4 de março, das 14h às 18h, com atividades lúdicas e musicais para crianças e adultos. O destaque é o Bailinho ao vivo, com show do grupo Alma Brasileira, formado por membros da Escola de Samba Rosas de Ouro.

A programação inclui ainda oficinas de Pintura Facial e Máscaras, além da distribuição de kits de Carnaval para as crianças participantes. Todas as atividades acontecem em um espaço decorado com música e clima festivo.

Em Alphaville, o Alpha Square Mall promove o Pulinho Kids no Alpha no dia 1º de março, a partir das 14h. As crianças poderão customizar abadás, curtir música ao vivo, interagir com recreadores e fazer pintura facial.

O PopHaus, um dos parques temáticos mais procurados em São Paulo, também terá programação especial em suas unidades de Santo Amaro e Tatuapé. Durante o feriado, os visitantes poderão participar de recreação, gincanas, pintura facial e camarim com fantasias.

Os ingressos do PopHaus podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.pophaus.com.br.