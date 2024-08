Shopping para pequenos negócios está com inscrições abertas na Feira do Empreendedor

Microempreendedores individuais (MEIs), artesãos, pequenos agricultores e agricultores familiares de todo o Estado de São Paulo vão poder oferecer seus produtos em um grande shopping colaborativo durante a Feira do Empreendedor 2024 (FE24). O evento será realizado entre 11 e 14 de outubro no São Paulo Expo. São 300 vagas e a participação é gratuita. Para fazer parte do espaço Sebrae Comunidades: Shopping Compre do Pequeno na FE 2024, é necessário preencher o formulário conforme o edital disponível em Link. O prazo para a inscrição vai até 1º de setembro.

O espaço terá 800 metros quadrados e representa a oportunidade de geração de renda, qualificação, colaboração e fortalecimento das práticas produtivas regionais, além de possibilitar aos empreendedores expandirem suas atividades e acessarem novos mercados. Os produtos oferecidos devem ser dos seguintes setores: afro, artesanato, comidinhas, moda e acessórios e papelaria.

As empresas devem estar formalizadas no Estado de São Paulo e vender diretamente para clientes pessoa física.

Paralelamente à venda de produtos, o espaço terá um palco com vários painéis (talk show) com expositores e convidados.

Edição 2024

Os visitantes da FE 24 vão ter a oportunidade de conhecer produtos e serviços inovadores, fazer network e participar de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade, transformação digital, entre outros.

A expectativa é que a FE24 receba cerca de 120 mil visitantes, o que permite às empresas e marcas participantes do evento serem vistas por empreendedores que estão em busca de novos negócios ou soluções para seus projetos.

A FE24 terá 17 arenas onde haverá palestras e pitches de empresários, bem como profissionais que vão apresentar soluções para as micro e pequenas empresas poderem melhorar seu desempenho.

Em 2023, a Feira registrou R$ 408 milhões em negócios gerados entre expositores e visitantes. O evento recebeu 116,4 mil visitantes nos seus quatro dias.

SERVIÇO

FE24

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições de visitantes: Link

Entrada gratuita