Shopping Metrópole abre suas portas e ajuda pets a encontrarem nova família

No sábado, 15 de fevereiro, o Shopping Metrópole realiza o evento de adoção de pets em parceria com a ONG 100% Proteção, que há mais de 7 anos resgata, reabilita e proporciona um recomeço a cães e gatos de São Bernardo do Campo. Mais uma vez

o empreendimento abre suas portas para acolher uma causa tão especial, com o objetivo de conscientizar visitantes e moradores do entorno sobre a importância da adoção responsável e dar oportunidade a estes animais de encontrem um lar amoroso.

Todos os pets adultos disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados que, em sua maioria, foram abandonados e resgatados pela 100% Proteção. Ao todo serão 10 cães e 10 felinos adultos, além de filhotes, em busca de uma nova família que possam amar. O Gaúcho, por exemplo, foi resgato durante as enchentes no Rio Grande do Sul junto com outros 30 animais e agora espera por um novo lar. Já o gato Péricles, aguarda no projeto há 4 anos por uma família.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar um documento de identificação e passar por uma entrevista. Todo o processo será conduzido pela equipe da 100% Proteção e a decisão final acerca da adoção é de responsabilidade da organização.

Caso não possa adotar um animal, é possível colaborar com a causa por meio de doação financeira, serviços voluntários ou com doação de medicamentos, roupinhas, cobertores, ração, tapetes higiênicos, brinquedos, lenços umedecidos, materiais para curativos (gaze e esparadrapo). Para saber mais sobre a 100% Proteção, acesse o site ou o Instagram da entidade.

“Como um empreendimento pet friendly, que busca criar experiências memoráveis para famílias com ou sem filhos de quatro patas, receber um evento como esse, que ajuda a transformar a vida de tantos animais é muito importante, por isso convidamos nossos clientes e frequentadores a virem visitar e, quem sabe, encontrar um novo melhor amigo”, comenta Valéria De Biasi, superintendente do empreendimento.

Segundo Paola Ramos da Silva, presidente da 100% Proteção, eventos como esse trazem visibilidade para a causa animal e aproximam os pets de tutores amorosos e cuidadosos. “Cada animal adotado, que consegue uma família, permite que tenhamos condições de seguir com nossa missão de resgatar e proporcionar uma vida melhor a outro animalzinho.

SERVIÇO

Adoção Pet – Shopping Metrópole e ONG 100% Proteção

Data – 15 de fevereiro, das 10h às 16h

Local – Pet Parque Metrópole, acesso pela av. Pereira Barreto



Crédito:Divulgação 100% Proteção Gaúcho foi resgatado durante as enchentes no Rio Grande do Sul e procura um lar