Recreio nas Férias: Crianças aprendem sobre adoção e empatia com animais em SP

Mais de 600 crianças, com idades entre 4 e 7 anos, participaram de um projeto educativo promovido pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) da Prefeitura de São Paulo, que ocorreu entre os dias 8 e 23 de janeiro. O evento, intitulado Recreio nas Férias, teve como foco a conscientização sobre adoção responsável, guarda adequada de animais e o cultivo de atitudes de respeito e empatia em relação a esses seres.

As atividades foram desenhadas para serem interativas e educativas, contando com a colaboração de 70 agentes de recreação. Por meio de uma abordagem lúdica, as crianças puderam explorar a importância do cuidado e do amor que os animais necessitam ao longo de suas vidas. A coordenadora da Cosap, Analy Xavier, enfatizou que “as crianças podem aprender brincando que os animais precisam de proteção, cuidado, amor e muito respeito ao longo de toda a vida”.

A iniciativa foi realizada em parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal da Educação, destacando-se pelo objetivo de promover o desenvolvimento físico e cognitivo dos estudantes mesmo durante o recesso escolar. O Recreio nas Férias busca oferecer uma educação integral e inclusiva para as crianças participantes.

Durante o programa, os pequenos puderam se envolver no projeto educacional “Superguardião”, parte do Programa Escola Amiga dos Animais. Este projeto visa ensinar sobre guarda responsável, comportamento animal e facilitar a socialização entre crianças e pets. O professor Lucas Rodrigues, que atuou como agente de recreação, afirmou que “esse tipo de experiência ajuda muito a criança a construir o conceito de responsabilidade e empatia com os animais”, ressaltando a importância do contato direto com os bichinhos como um passo significativo para o aprendizado.

Nesta edição do Recreio nas Férias, foram registrados 130 polos participantes, incluindo 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs), uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) e três Centros de Educação e Cultura Indígena (Cecis). Esta diversidade de locais reflete o compromisso da administração pública em disseminar valores essenciais sobre bem-estar animal entre as novas gerações.