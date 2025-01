O programa “Recreio nas Férias” oferece atividades recreativas e educativas para crianças

O programa “Recreio nas Férias”, promovido pela Prefeitura, oferece uma ampla gama de atividades recreativas para crianças, incluindo o plantio de árvores, palestras educativas e técnicas de amarração de cordas. Esta iniciativa visa atender famílias que enfrentam dificuldades em deixar os filhos sob cuidados adequados durante o recesso escolar.

Entre as atividades disponíveis, destacam-se o rapel, a tirolesa e interações lúdicas com cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Essas ações não apenas garantem entretenimento, mas também proporcionam aprendizado sobre o importante papel dos agentes da GCM e seus cães no combate à criminalidade e em operações de resgate.

As crianças têm a oportunidade de participar de jogos como chute ao gol e “ache a bolinha”, além de atividades com cordas, incluindo rapel e tirolesa. O plantio de árvores e caminhadas na Inspetoria do Canil da GCM fazem parte da programação, promovendo uma conexão com a natureza e conscientização ambiental.

O programa também inclui palestras focadas em educação ambiental, abordando temas como uso consciente da água e reciclagem. Após as apresentações, as crianças são convidadas a um café da manhã coletivo, seguido pelas atividades recreativas que incentivam a interação entre os participantes e os cães.

O “Recreio nas Férias” está em vigor até 24 de janeiro e abrange 130 polos na cidade, oferecendo atividades culturais, esportivas e de lazer para crianças e jovens de 0 a 14 anos. Os bebês recebem cinco refeições diárias, enquanto as crianças maiores de quatro anos têm direito a três refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde.

As inscrições para o programa permanecem abertas. Para efetuar a matrícula, os responsáveis devem comparecer pessoalmente a qualquer unidade educacional ou CEUs, portando documentos como RG do responsável, RG ou certidão do participante e um comprovante de endereço. Um funcionário realizará o cadastro dos dados do participante na unidade.

A Inspetoria do Canil da GCM, criada pelo Decreto Municipal 39.636 em 21 de julho de 2000, é responsável por ações de policiamento preventivo e comunitário. Com uma equipe composta por cães de diversas raças organizados em três grupos – policiamento e detecção – esses animais atuam em operações policiais e em ações conjuntas com a Defesa Civil.

Além das operações policiais, os cães participam de atividades assistidas em escolas e interações com a comunidade. O trabalho também inclui intervenções assistidas em hospitais, onde a cinoterapia é aplicada para auxiliar no tratamento de pacientes, promovendo bem-estar através da estimulação hormonal que melhora a qualidade do tratamento.