Shopping Metrô Itaquera recebe a 24ª edição da Corrida Mulher-Maravilha

Um dos mais tradicionais eventos temáticos de corrida de rua do país, a Corrida Mulher-Maravilha chega diferente e ainda mais forte em 2025. Atendendo aos pedidos das corredoras de vários estados e regiões, nesta temporada a competição tornou-se um circuito, com oito etapas em seis estados, entre os meses de março e novembro.

A abertura do circuito será no dia 16 de março, a partir das 7 horas, na capital paulista, com a 24ª edição da Corrida Mulher-Maravilha, programada para o Shopping Metrô Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A edição que acontece no Shopping Metrô Itaquera será corrida e caminhada de 5km.

No novo formato, a Corrida Mulher-Maravilha busca descentralizar o evento, proporcionando que mais guerreiras por todo o Brasil tenham um encontro para ressaltar a mulher na prática esportiva e reafirmar sua relevância em todos os segmentos da sociedade. O calendário prevê etapas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília (DF), Vitória (ES), João Pessoa (PB) e Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO).

As provas terão percursos que poderão variar entre de 5 e 10 km para corrida e caminhada. Além do caráter participativo e de diversão, as provas ainda darão espaço para o desempenho, com premiação em dinheiro para as cinco primeiras colocadas no geral. Isso amplia as opções para as corredoras de todos os níveis técnicos e com objetivos diversos.

Premiação

Para isso, a premiação tem um papel importante como motivador. As cinco mais bem colocadas na corrida terão direito à premiação especial e a divisão é a seguinte: a campeã receberá R$ 2.000,00, ficando a vice com R$ 1.500,00; a terceira como R$ 1.000,00; a quarta com R$ 750,00; e a quinta com R$ 500,00. Além disso, elas receberão brindes dos patrocinadores.

Programação

A Corrida Mulher-Maravilha São Paulo também oferecerá uma programação repleta de atrações na Arena Themyscira. O espaço terá uma série de atrações exclusivas para as inscritas, bem como ativações dos patrocinadores e apoiadores. Aquecimento, cosplays, painéis de fotos e sorteios estarão à disposição das guerreiras.

Entrega de kits etapa São Paulo

A entrega do kit de participação da etapa da 24ª edição, em São Paulo, será realizada em dois locais, escolhidos pelas participantes no ato da inscrição. No Shopping Metrô Itaquera, dia 14/03, das 10h às 19h30, e 15/03, das 10h às 18h30, no Estacionamento G2, acesso M – Av. José Pinheiro Borges, s/n Itaquera. No Shopping Top Center, dia 14/03, das 10h às 19h30, e dia 15/03, das 10h às 18h30, na Decathlon Paulista, na Av. Paulista, 854 – Bela Vista.

O Shopping Metrô Itaquera terá uma campanha de arrecadação de itens de higiene pessoal e beleza. Uma urna estará posicionada nos dias de retirada dos kits para quem quiser doar os itens.

A 24ª Corrida Mulher-Maravilha São Paulo é uma realização e organização da Yescom e da DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.