São Paulo promove inclusão feminina no esporte educacional com palestras e atividades

A Prefeitura de São Paulo está promovendo, durante o mês de março, o evento intitulado “Março Mulher 2025”, cujo foco é a “Garantia do Direito de Aprendizagens das Meninas por Meio do Esporte Educacional”. Esta ação busca ressaltar a importância da participação feminina no esporte e estimular um debate sobre os obstáculos enfrentados na inclusão das mulheres tanto nas atividades esportivas quanto na sociedade.

Com uma programação diversificada, o evento incluirá palestras virtuais e atividades realizadas nos Centros Educacionais Unificados (CEUs), abordando diversos aspectos da equidade de gênero no contexto da educação física e do esporte educacional. A seguir, são apresentadas as principais atividades programadas:

Palestras e Atividades Online

06 de março (quinta-feira): Abertura do Março Mulher com uma roda de conversa sobre como a Rede Municipal de Educação de São Paulo (RME/SP) fomenta a convivência educacional através do Esporte Educacional.

Horário: 12h30 às 13h20

Palestrantes: Taize Grotto de Oliveira (DIGP), Valéria Gil de Souza (DIESP) e Amanda Fusco (DIESP)

13 de março (quinta-feira): Discussão sobre “A importância do Esporte Educacional na Educação Física Escolar para promover equidade e inclusão feminina na Educação Pública de São Paulo”.

Convidada: Mariana Zuaneti Martins (Doutora em Educação Física e Professora da UFES)

Mediadoras: Carla Simone de Almeida Brito e Amanda Fusco (DIESP)

20 de março (quinta-feira): Reflexão acerca de “Como implementar uma educação que assegure desenvolvimento integral, equidade e inclusão para todos os corpos femininos?”.

Convidada: Anna Luiza de Castro (Doutora em Educação para a Ciência e Coordenadora do Núcleo de Gênero e Diversidade – COPED/SME)

Mediadoras: Valéria Gil de Souza e Mariana Cristina Lima Reis (DIESP)

27 de março (quinta-feira): Apresentação sobre “Práticas exitosas na Rede Municipal de Educação de São Paulo: buscando inclusão e equidade feminina através do Esporte Educacional”.

Convidados: Professores de Educação Física da RME/SP

Mediadoras: Valéria Gil de Souza e Mariana Cristina Lima Reis (DIESP)

Atividades nos CEUs

Ao longo do mês, cada CEU estará promovendo uma programação especial, adaptada às características específicas de cada região. As atividades incluem rodas de conversa, oficinas esportivas, vivências práticas e eventos temáticos que visam reforçar a inclusão das mulheres no universo esportivo.