No Dia da Mulher, São Bernardo reúne mais de 2.000 pessoas em caminhada e tem criação de Secretaria da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de São Bernardo promoveu, neste sábado (8/3), uma grande celebração que reuniu mais de 2.000 participantes em uma caminhada pela tradicional Rua Marechal Deodoro, na região central. O evento teve encerramento na Esplanada do Paço Municipal, onde foram realizadas diversas ações voltadas ao público feminino, desde saúde a cidadania e segurança. Durante a ocasião, o prefeito Marcelo Lima oficializou a criação da Secretaria da Mulher, anunciando Sandra do Leite como a primeira titular da pasta na história da cidade.

A caminhada teve início com concentração na Praça Lauro Gomes, local que registrou a distribuição de kits com camisetas para as participantes. O espaço também contou com música, atividades de aquecimento e arrecadação de alimentos não perecíveis. O percurso seguiu pela Rua Marechal Deodoro, com paradas estratégicas na Igreja Matriz e na Rua João Batista de Oliveira Lima, antes de chegar ao Paço Municipal. Ao todo, foram arrecadadas mais de 1 tonelada de alimentos que serão destinados às famílias carentes atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo.

“Esta caminhada foi um marco para a nossa cidade. Mais do que uma celebração, representa um compromisso concreto com a valorização das mulheres. Além das homenagens, estamos ampliando serviços essenciais e garantindo mais acesso à saúde, segurança, capacitação profissional e empreendedorismo. Com a criação da Secretaria da Mulher, damos um passo importante na estruturação de políticas que realmente fazem a diferença na vida das nossas cidadãs”, afirmou.

A ação contou com a presença de secretários municipais, vereadores e representantes da sociedade civil. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, ressaltou a relevância da iniciativa. “Este é um momento de união e reconhecimento do papel fundamental das mulheres na sociedade. Além de promover bem-estar, reforçamos a importância da equidade e do respeito.”

Caminhada de Dia da Mulher – Omar Matsumoto/PMSBC

A caminhada do Dia da Mulher também proporcionou momentos de emoção, com histórias inspiradoras de moradoras que participam dos programas municipais. Denise Barbosa, de 59 anos, moradora do Taboão, falou sobre a importância da iniciativa. “Foi maravilhoso ver esse movimento. Amo caminhar e praticar exercícios físicos porque sei o impacto positivo que isso teve na minha vida. Tive câncer de mama e hoje renasço com ações como essa. Já faço parte do programa ‘De Bem Com a Vida’ e faço questão de aproveitar tudo o que a Prefeitura oferece para nos proporcionar mais qualidade de vida”, destacou.

Caminhada de Dia da Mulher – Omar Matsumoto/PMSBC

SECRETARIA DA MULHER – Durante a programação, o prefeito Marcelo Lima formalizou a implantação da Secretaria da Mulher, em uma cerimônia realizada na Esplanada do Paço Municipal. A nova pasta tem como objetivo fortalecer ainda mais as políticas públicas voltadas ao público feminino. O comando da secretaria ficará a cargo de Sandra do Leite, vereadora eleita, professora aposentada, líder comunitária e fundadora da Associação Amor e Vida. Com mais de 20 anos de atuação social em São Bernardo, Sandra tem uma trajetória dedicada à defesa dos direitos das mulheres, além de projetos voltados à saúde e à educação.

O prefeito Marcelo Lima pontuou que a criação da nova pasta representa um compromisso da gestão municipal. “As mulheres de São Bernardo merecem uma secretaria dedicada exclusivamente às suas demandas, que dialogue com todas as áreas do governo e amplie o alcance das políticas públicas. Escolhemos a Sandra do Leite porque ela já realiza um trabalho transformador na cidade e tenho certeza de que ela vai representar com dedicação cada mulher de São Bernardo, garantindo mais qualidade de vida e oportunidades”, afirmou.

A recém-nomeada secretária Sandra do Leite salientou também sua missão à frente da pasta. “Tenho certeza de que vamos construir um grande legado para as mulheres da nossa cidade. O melhor que uma mulher pode fazer pela outra é apoiá-la em sua totalidade. Já desenvolvi projetos importantes e, agora, com essa estrutura, poderemos alcançar ainda mais pessoas”, ressaltou.

Moradora do Jardim Silvina, Loana Pessoa, de 47 anos, comemorou a criação da secretaria. “Foi emocionante participar da caminhada. Todo o evento foi muito bem organizado, e nós esperamos que a nova secretaria traga ainda mais avanços para nós. Sabemos que esse trabalho pode transformar muitas vidas”, afirmou.

SERVIÇOS – Na Esplanada do Paço, as mulheres puderam aproveitar uma programação especial com diversos serviços oferecidos pelas secretarias do município. Entre as iniciativas estavam:

Saúde: Carreta da Mamografia, testagem para HIV e Sífilis, distribuição de materiais educativos e preservativos.

Assistência Social: Atendimento do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram) e CadÚnico.

Empreendedorismo e trabalho: Van do Sebrae e CTR (Centro de Trabalho e Renda.

Segurança: Presença da equipe da Guardiã Maria da Penha.

Educação e Cultura: Brinquedoteca para crianças, projeto Espalhando a Leitura e peça teatral sobre o papel das mulheres na sociedade, no Teatro Cacilda Becker.

Meio Ambiente: Educação ambiental e plantio de flores.

Mobilidade: Orientação sobre segurança no trânsito e oficina do uso correto da cadeirinha de bebê no carro.