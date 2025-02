Shopping Market Place recebe Semana do Cinema com ingressos promocionais a R$ 10

O Cinemark do Shopping Market Place tem uma grande oportunidade para os apaixonados por cinema. Entre os dias 6 e 12 de fevereiro, o shopping recebe a Semana do Cinema, com ingressos promocionais a apenas R$ 10,00 para sessões 2D, 3D e XD. Além disso, o público também poderá aproveitar combos especiais com pipoca e bebidas a preços reduzidos.

A iniciativa, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), tem o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e celebrar a experiência de assistir a um bom filme na tela grande.

O Shopping Market Place é o destino certo para quem quer aproveitar uma experiência de entretenimento ainda mais completa. Em localização estratégica na zona sul de São Paulo, o empreendimento oferece praticidade e conveniência para clientes que querem aproveitar a vida, com opções de compras, lazer e gastronomia, proporcionando ao público momentos especiais.

Durante a Semana do Cinema no Cinemark do Shopping Market Place, além dos ingressos a preços especiais, os clientes também poderão aproveitar combos especiais no snack bar:

Combo Individual : R$ 29,00 (pipoca pequena, bebida 500ml, Cine Cupom);

: R$ 29,00 (pipoca pequena, bebida 500ml, Cine Cupom); Combo para dividir : R$ 49,00 (2 pipocas pequenas, 2 bebidas 500ml, 1 Cine Cupom e 1 colecionável, sujeito à disponibilidade no cinema);

: R$ 49,00 (2 pipocas pequenas, 2 bebidas 500ml, 1 Cine Cupom e 1 colecionável, sujeito à disponibilidade no cinema); Adicional colecionável: por mais R$ 10,00, o cliente pode levar um colecionável extra.

“Estamos sempre em busca de proporcionar experiências diferenciadas aos clientes, e a Semana do Cinema é uma excelente oportunidade para o público aproveitar os grandes lançamentos na telona. A iniciativa da Rede Cinemark também reforça nosso compromisso em trazer cultura e entretenimento de qualidade para todos”, comenta Eduardo Lovo, gerente geral do empreendimento.

No Shopping Market Place, a programação da Semana do Cinema contará com filmes para todos os gostos, incluindo os grandes lançamentos. A iniciativa é a chance de assistir aos filmes mais esperados do momento por um preço especial.

Confira os horários e sessões disponíveis em Link e garanta seu ingresso.