Shopping Market Place inaugura novo posto de emissão de passaportes da Polícia Federal

Com a inauguração do 7º Posto de Emissão de Passaportes (PEP) da Polícia Federal em São Paulo, o Shopping Market Place reforça seu posicionamento como um local para quem busca praticidade aliada à excelência. A nova operação, estrategicamente situada na Alameda de Serviços, atenderá à demanda de pessoas que precisam emitir o documento oficial para viagens internacionais com toda a conveniência que o shopping proporciona aos usuários.

Para o gerente geral do Market Place, Eduardo Lovo, este é mais um serviço que reafirma o shopping como um lugar para resolver a vida. “Temos uma ampla oferta de serviços justamente para atender a toda a população com a excelência que está no DNA da Iguatemi. O novo posto de emissão de passaportes instalado aqui no shopping se soma a esse propósito de um mix que se conecta com as necessidades dos clientes e visitantes”, destaca.

O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e possui capacidade para emitir até 160 passaportes por dia. A localização privilegiada, próxima aos bairros Vila Olímpia e Berrini, conhecidos como importantes centros de negócios, facilita o acesso a esse tipo de serviço.

O processo de solicitação do serviço (emissão do passaporte) é feito pelo próprio usuário, no site oficial da Polícia Federal. Após seguir o passo-a-passo, basta realizar o agendamento no Posto de Emissão de Passaportes do Market Place.

O shopping, que já possui diversas facilidades, como hortifruti, academia, agência de câmbio, lavanderia, lojas de diversos segmentos e um polo gastronômico completo, com restaurantes renomados, além de uma praça de alimentação com diversidade em opções, reforça seu compromisso em oferecer soluções práticas e completas em um único local.