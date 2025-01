Estudo revela que brasileiros podem visitar 171 países sem visto

De acordo com um recente estudo realizado pela consultoria britânica Henley & Partners, os brasileiros podem visitar 171 países ao redor do mundo apenas com o passaporte, sem a necessidade de visto prévio. Este dado coloca o Brasil na 18ª posição no ranking global de passaportes, empatado com Hong Kong, San Marino e Andorra.

O Brasil registrou uma queda em relação à sua classificação do ano anterior, evidenciando uma ligeira diminuição no poder de seu passaporte. No topo da lista, Singapura se destaca como o país com o passaporte mais poderoso, oferecendo acesso direto a 195 nações. O Japão ocupa a segunda posição, permitindo a entrada em 193 países. As colocações seguintes são dominadas por diversas nações da Europa Ocidental, que também garantem ampla liberdade de deslocamento para seus cidadãos.

Os Estados Unidos ocupam atualmente a décima posição no ranking, compartilhando esse status com Lituânia, Eslovênia e Letônia, onde os passaportes proporcionam acesso sem visto a 185 países.

Em contraste, na parte inferior da lista estão os passaportes do Afeganistão, Síria e Iraque, que oferecem acesso a apenas 26, 27 e 31 países, respectivamente.

Para aqueles interessados em explorar as possibilidades de viagem proporcionadas pelo passaporte brasileiro, é possível consultar a plataforma da Henley & Partners. Após acessar o site, o usuário deve clicar na opção “My Passport” e selecionar “Brazil” na aba de pesquisa designada. Isso permitirá visualizar um mapa que indica todos os países que podem ser visitados sem visto.