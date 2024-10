Shopping Light recebe exposição fotográfica de jovens das periferias de SP

Nove jovens talentos das periferias de São Paulo, com idades de 18 a 20 anos, capturaram a essência e a resistência cultural dos bairros onde vivem. A exposição fotográfica “Periferia, Arte e Fotografia” reúne 27 imagens que revelam as múltiplas facetas de comunidades como Grajaú, Capão Redondo e Heliópolis, celebrando a arte, a vida cotidiana e a força de quem transforma o pouco em muito. Este projeto é uma iniciativa cultural realizada pela Muller Cultural e produzida pelo Associação Quality, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), Colégio Vértice, Ministério da Cultura, e Governo Federal.

Exposição: Periferia, Arte e Fotografia

A exposição apresenta 27 imagens produzidas pelos jovens fotógrafos residentes em bairros da periferia de São Paulo. Vindos de contextos socioeconômicos vulneráveis, destacaram aspectos que muitas vezes passam despercebidos. As imagens exploram elementos da vida cotidiana na periferia, como hip hop, capoeira, teatro, circo, dança, música, grafite, saraus e outras manifestações culturais afro-brasileiras.

Os locais fotografados incluem Francisco Morato, Vila Dalva, Ayrosa – Osasco, Remédios – Osasco, Jardim Humaitá, Morro Doce, Jaguaré, City Jaguara, Vila Ondina e Pirituba. Os participantes desta exposição são: Isaac Gabriel Assis dos Santos, Vitor Henrique Nascimento de Godoy, Ana Júlia Rodrigues Moreira Bruno, Cibele Silva de Araújo, ⁠Kauã da Silva Maciel, Manuela Drumond Estevam, ⁠Jhonatham Jesus de Souza, Amanda Gonçalves Santana e ⁠Kimberly Barros da Silva.

Vitor Henrique Nascimento de Godoy, um dos jovens fotógrafos participantes, compartilha sua visão sobre o projeto. “Minha intenção é mostrar que, apesar dos poucos recursos, somos felizes, seja dançando, cantando, brincando, praticando esportes ou celebrando datas comemorativas. Quero quebrar as visões preconceituosas que as pessoas de fora têm sobre a comunidade. Participar deste projeto me fez perceber que cada ser humano carrega arte e cultura dentro de si. Foi muito gratificante tirar essas fotos para mostrar o quanto as vidas das pessoas que moram em comunidades são importantes, porque por trás de cada imagem há uma história e todas elas importam.”

Segundo o jovem, um dos principais desafios foi retratar a desigualdade que existe entre as classes sociais, o que por si só já foi uma barreira. “Capturar imagens dos brinquedos que muitas vezes as crianças não têm foi difícil, pois a sensação de querer algo e não ter é dolorosa. Mesmo assim, elas conseguem se divertir com o que têm e com suas imaginações. Refletir sobre essas questões foi impactante para mim, especialmente por causa das experiências que já vivi. Posso afirmar com certeza que na favela existe muita arte e cultura”, completa.

Serviço:

Local: Shopping Light

Data: de 16 de outubro a 03 de novembro de 2024

Horário: segunda a sábado, das 9h00 às 21h00

Domingos e feriados: das 12h00 às 18h00

Entrada: Gratuita