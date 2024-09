Shopping Jardim Sul recebe campanha “De Olho nos Olhinhos” de Tiago Leifert e Daiana Garbin 

O Shopping Jardim Sul recebe este sábado, 21/09, a campanha “De Olho nos Olhinhos”, criada por Tiago Leifert e Daiana Garbin com a missão de conscientizar sobre os sinais e sintomas do Retinoblastoma, câncer ocular que atinge crianças de 0 a 5 anos.

No espaço da campanha haverá médicos voluntários orientando o público sobre a prevenção e sinais da doença. Além disso, será feita entrega de brindes para tornar a atividade mais lúdica para as crianças.

O projeto iniciou-se depois que Lua, filha de Tiago e Daiana, foi diagnosticada já num estágio avançado de Retinoblastoma, aos 11 meses. Os pais decidiram falar publicamente sobre o diagnóstico para que outras famílias consigam chegar ao tratamento mais rapidamente do que Tiago e Daiana conseguiram com a pequena Lua. Mais de 150 milhões de brasileiros foram impactados ano passado com o apelo dos pais.

A campanha virou ONG para não só promover a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce, mas também trabalhando na prática, auxiliando famílias do Brasil inteiro a encontrar médicos, realizar exames e chegar aos centros de referência em caso de diagnóstico confirmado.

A ALLOS, junto com seu braço de mídia HELLO, cedeu telas em todos os 57 shoppings da rede, além de espaço físico em 44 shoppings da ALLOS em 30 cidades brasileiras, que sediarão os eventos presenciais do dia 21 de setembro, das 10h às 22h. A data desta mobilização nacional foi escolhida em alusão ao 18 de setembro, Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, estabelecido por lei em 2012.

De Olho Nos Olhinhos

Local: Shopping Jardim Sul – Em frente à Portaria Principal

Endereço: Rua Itacaiúna, 61 – Vila Andrade, São Paulo – SP

Data: sábado, 21/09

Horário: das 10h às 22h