Shopping Ibirapuera traz programação teatral gratuita para as crianças a partir de 31 de agosto

Na continuidade da sua programação infantil, o Shopping Ibirapuera retoma, a partir do dia 31 deste mês, o evento Teatrando. O evento promete encantar as crianças e seus familiares com uma seleção de peças teatrais que exploram diferentes narrativas e estilos.

Os espetáculos acontecerão todos os sábados e domingos no Piso Moema, transformado o espaço em um verdadeiro palco de histórias mágicas e divertidas. Entre os destaques da programação estão “Sapatinho de Cristal”, que revisita o clássico conto da Cinderela, “A Princesa do Mar”, uma aventura subaquática cheia de descobertas, e “Lelé e o Jacaré”, uma comédia que promete arrancar risadas do público presente. Além disso, os pequenos também poderão se encantar com “Pluft, o Fantasminha”, uma peça que mistura humor e mistério e a “Fada do Mal”, que traz à tona um universo de magia e encantamento.

Confirma a programação completa:

31/8 – Sapatinho de Cristal (Cia Entrestrela)

Sinopse: Cinderela era a filha de um comerciante rico. Depois que seu pai morreu, sua madrasta tomou conta da casa que era de Cinderela. Cinderela então, passou a viver com sua madrasta malvada, junto de suas duas filhas que tinham inveja de sua beleza e a transformaram em uma serviçal.

01/9 – A Cigarra e a Formiga (Cia Varinha Mágica)

Sinopse: A história se passa na saída do formigueiro quando a formiga sai para buscar folha para alimentação, quando de repente no caminho ela encontra algo que bloqueia a sua passagem. O bloqueio é o peregrino que a elogia pelo seu esforço, determinação e coragem. O texto é uma fábula que não tem a moral explicita no final.

07/9 – Animais da Floresta (Cia Von Feffer)

Sinopse: (fantoche) – Em uma floresta calma e pacifica, os animais estão prestes a enfrentar um perigo iminente. No entanto a colaboração em equipe levará a uma surpresa extraordinária. Como será que eles vão superar esse desafio? Uma narrativa que destaca a conservação da natureza e a proteção dos animais, ressaltando a importância de cuidar do nosso planeta.

08/9 – A PRINCESA DO MAR (Cia Varinha Mágica)

Sinopse: Uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestra em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.

14/9 – Lelé o Jacaré (Cia Von Feffer)

Sinopse (Fantoche) – No quintal da vovó, Gasparzinho, seu netinho tem uma tarefa crucial para cumprir. Durante essa missão, ele se depara com as travessuras de um jacaré. O que será que vai acontecer nessa emocionante aventura? Esta história aborda valores como não pegar as coisas dos outros sem pedir permissão e a importância de ser honesto mesmo ao cometer erros.

Lelé o Jacaré (Cia Von Feffer)/Divulgação

15/9 – A farra do Pato Rouco Letra & músicas (Produções artísticas 45 minutos)

Sinopse (Musical) – A farra do Pato Roco é um musical para pais e filhos, curtir, ouvir e se emocionar, músicas e melodias cheias de memórias afetivas. A Farra do Pato Rouco trará à tona e de forma lúdica canções infantis que estão no imaginário de todos, desde as músicas do folclore brasileiro até os clássicos saltimbancos. Uma festa poética, harmoniosa, divertida, com mensagem positiva. Onde a criança terá momentos de felicidade. É bom vivermos essa energia. Estão todos convidados para “A FARRA DO PATO ROUCO”.

21/9 – Joana e pé de feijão (Cia Conto outra vez)

Sinopse – Por estar passando necessidade, a mãe de Joana pede que ele venda o único bem que lhes resta: uma vaca. Mas em vez de moedas de ouro, Joana leva para casa sementes de feijão. O que ela não sabe é que esses feijões vão acabar mudando completamente a vida delas…

22/9 – Pluft, o fantasminha (Cia Von Feffer)

Sinopse: Era uma vez … um Fantasminha Pluft , que morria de medo de gente.. Um dia, uma menininha Maribel é presa em sua casa abandonada por um Pirata muito malvado, que quer saber aonde está o tesouro de seu avô. Pluft, ouvindo tudo isso, irá ajudar junto com as crianças a salvar Maribel das garras do Pirata. Uma história envolvente onde o trabalho em equipe resultara na descoberta do tesouro do avô da Maribel.

28/9 – Pituca, o passarinho azul (Cia Von Feffer)

Sinopse (Fantoche) – Um passarinho azul nasce e se perde de sua mãe. Para encontrar sua família, ele terá que superar diversos obstáculos. Como será que ele consegue sobreviver? Quais desafios terão de encontrar? Nesta envolvente e comovente história, exploramos a importância de estar próximo de quem conhecemos, recusar ajuda de desconhecidos, não caminhar sozinho quando estiver perdido e lidar com as diferenças.

29/9 – Sininho (Cia Gogo de Teatro)

Sinopse – Esse espetáculo retrata um garoto, Peter Pan, o menino que nunca crescia. Ele viajava para o mundo real em busca de suas aventuras histórias fantásticas. Peter Pan ficou encantado ao encontrar Wendy contando histórias sobre a Terra do Nunca, um lugar mágico onde ninguém envelhece, a terra dos sonhos e da imaginação. Vejam o final do palco do Teatrando.

05/10 – A Fada do Mal (Cia Varinha Mágica)

Sinopse – Malévola, uma jovem de coração puro, vive em um pacífico reino na floresta. Um dia, um exército invasor ameaça a harmonia da região e ela se transforma na mais feroz protetora do reino. No entanto, uma terrível traição a transforma em uma mulher amarga e vingativa. Como consequência, ela amaldiçoa Aurora, sua filha recém-nascida. Mas, aos poucos, Malévola percebe que a criança é a chave para a paz no reino e para sua verdadeira felicidade também.

06/10 – Uma linda sereia (Cia Entrestrela)

Sinopse – A pequena sereia é a amada história de Ariel, uma bela e espirituosa jovem sereia ávida por aventuras. Ela é a mais jovem e a mais desafiadora das filhas do Rei Tritão, e anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar. Ao visitar a superfície, Ariel se apaixona pelo arrojado Príncipe Eric.

Serviço:

Evento gratuito

Local: Piso Moema – ao lado do banco Itaú.

Faixa etária: livre

Período: Agosto – 31

Setembro – 01, 07,08,14,15,21,22,28,29

Outubro – 05, 06

Horário: 15h

Duração: de 40 a 50 minutos

Orientações gerais: Espaço aberto, com área prevista apenas para crianças. A participação das crianças é de inteira responsabilidade dos pais que devem permanecer no local durante todo o evento. Duração das apresentações é de até 45/50 minutos. Recomendamos chegar com 15 minutos de antecedência.