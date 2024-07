Shopping Ibirapuera adota vagas especiais para autistas

A partir desta segunda-feira, 15/7, o Shopping Ibirapuera disponibilizará vagas exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa faz parte de ações efetivas do shopping que visam promover inclusão social.

O projeto foi assinado pelo artista grafiteiro e, também autista, Kauê Fidelis, conhecido como Kauêio. O artista imprimiu a sua arte por meio imagens coloridas e expressivas que simbolizam o autismo, tais como a fita da conscientização e o quebra-cabeças.

Ao todo serão disponibilizadas 4 vagas no estacionamento C2 e C3.