Shopping Granja Vianna promove campanha de doação de sangue

O Shopping Granja Vianna convida toda a região para uma missão especial: participar da campanha Amor se Doa, realizada em parceria com o Hemocentro São Lucas. O shopping center destaca a importância de ajudar o próximo e convoca o público para doar sangue nos dias 10 e 11 deste mês, ajudando no reabastecimento dos bancos e distribuindo amor, cuidado e esperança para quem mais precisa.

Divulgação

“Estamos cientes da situação crítica dos bancos de sangue e queremos fazer a diferença. Doar sangue é um gesto simples, mas com um impacto imensurável. Nossa meta é inspirar o maior número de pessoas a participar dessa ação de amor ao próximo”, diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

A campanha acontece nos dias 10 e 11 de outubro, das 9h às 15h, no Piso L1, ao lado das óticas Carol. Para doar, é necessário realizar um agendamento prévio através dos sites https://www.sympla.com.br/evento/doacao-de-sangue-no-shopping-granja-vianna-dia-10-10/2643013 para o dia 10 e https://www.sympla.com.br/evento/doacao-de-sangue-no-shopping-granja-vianna-dia-11-10/2643021 para o dia 11. Na data escolhida, é preciso ter em mãos um documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 54kg, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável.