Shopping Granja Vianna inaugura Praça Pet

O Shopping Granja Vianna inaugura a Praça Pet, um novo espaço dedicado aos animais de estimação. O local conta bebedouro e uma área especial para que os animais possam socializar e se divertir, proporcionando mais uma opção de lazer no empreendimento.

“A criação desse espaço surgiu também para atender uma demanda crescente dos nossos visitantes que têm animais de estimação e buscam mais alternativas de diversão. A novidade reforça o compromisso do shopping center em criar um ambiente democrático, que atenda a todos os perfis”, afirma Laron Santana, coordenador de Marketing do Shopping Granja Vianna

Com a Praça Pet, localizada no Piso L2, em frente à Samsung, o empreendimento amplia sua oferta de espaços dedicados aos pets, que já conta com o Pet Park, uma área ao ar livre no Piso L1, equipada com brinquedos, bebedouro e coletor de resíduos. Ambos os locais acompanham o horário de funcionamento do shopping center.