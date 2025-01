Shopping Eldorado recebe evento inédito da Nickelodeon nas férias de janeiro

Entre os dias 9 e 30 de janeiro de 2025, o Shopping Eldorado, referência em entretenimento, em parceria com a Paramount, por meio do departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências, recebe um evento especial que promete encantar as crianças com três áreas temáticas inspiradas nas séries favoritas da Nickelodeon: Patrulha Canina, Bob Esponja Calça-Quadrada e Dora.

Na área da Patrulha Canina, os pequenos poderão se divertir na torre de comando com escorregador, explorar os carrinhos de Marshall, Rubble, Skye e Chase, montar um quebra-cabeça gigante e aprender sobre educação no trânsito na pista de patinetes.

Já com a turma do Bob Esponja, a missão será limpar o oceano, além de aproveitar a piscina de bolinhas com LEDs e participar de outras atividades temáticas.

Por fim, a área da Dora convida as crianças a embarcarem em uma jornada pela Montanha Mágica, com muitas brincadeiras e desafios interativos.

Além do espaço temático, os fãs poderão conhecer os personagens durante o Meet & Greet, realizado em três dias diferentes, sempre das 14h às 20h, com sessões de 30 minutos intercaladas por intervalos de igual duração e ingressos limitados:

• 12/01 – Bob Esponja (Bob Esponja)

• 19/01 – Dora, A Aventureira (Dora)

• 26/01 – Patrulha Canina (Skye, Chase e Marshall)

O evento, que funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, é aberto para crianças de até 10 anos e menores de quatro anos devem estar acompanhados por um adulto responsável.

A entrada é gratuita e o resgate do ingresso deve ser feito pelo SuperApp Eldorado Prime. A sessões para participar ocorrem a cada 30 minutos.

Para participar do Meet & Greet, além de resgatar o ingresso, é necessário doar um material escolar, que dará direito a uma foto por família com os personagens. Os ingressos estarão sujeitos a disponibilidade (limitados).

A iniciativa reafirma o compromisso do Shopping Eldorado de ser a melhor experiência de compras, entretenimento e convivência para todos, oferecendo momentos inesquecíveis que unem diversão, aprendizado e impacto positivo.

ATIVIDADES

PATRULHA CANINA – “Missões na Baía da Aventura”

• Torre de comando com escorregador

• Réplicas dos carrinhos dos personagens Marshall, Rubble, Skye e Chase, para fotos e para se divertirem com volante-sirene e luzes. Esta área ainda conta com jogo de quebra-cabeças em formato de cubos com os famosos personagens.

• Área com Patinetes – atividade com foco em educação no trânsito.

BOB ESPONJA CALÇA-QUADRADA – “Vamos limpar o oceano”

• Piscina de bolinhas com iluminação em Leds coloridas e bolinhas transparentes – atividade com foco na conscientização ambiental. • Espaços instagramáveis para fotos.



DORA – “A Montanha Mágica”

• Gruta com duas passagens, uma com cipós e outra com obstáculos. • Peças para montar um quadro em neon e descobrir o mistério.

Meet & Greet Nickelodeon

• Entrada Gratuita – Ingressos limitados

• Mediante a resgate de ingressos via SuperApp Eldorado Prime + Entrada Solidária (doação de um material escolar)

• Limitado a uma foto por família

• Datas:

• 12/01 – Bob Esponja (Bob Esponja)

• 19/01 – Dora, A Aventureira (Dora)

• 26/01 – Patrulha Canina (Skye, Chase e Marshall)

• Horários das sessões:

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO ENTRADA 01 14:00 14:30 ENTRADA 02 15:00 15:30 ENTRADA 03 16:00 16:30 ENTRADA 04 17:30 18:00 ENTRADA 05 18:30 19:00 ENTRADA 06 19:30 20:00

SERVIÇO

Evento Nickelodeon

Data: 9 a 30 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 22h (segunda a sábado) e 12h às 20h (domingos e feriados) Local: Shopping Eldorado

Quanto: Entrada Gratuita (com resgate dos ingressos no SuperApp Eldorado Prime)

Funcionamento: Turmas de 30 crianças a cada 30 minutos

Faixa etária: até 10 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável)