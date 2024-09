Shopping Eldorado promove 3ª Edição da Pet Run

No dia 29, das 7h às 12h, o Shopping Eldorado, referência em entretenimento, gastronomia, compras e lazer na cidade de São Paulo, realiza em seu estacionamento externo a 3ª edição da Pet Run, evento que combina corrida e caminhada, proporcionando uma experiência divertida e saudável para 1.000 duplas, compostas por um humano e um cachorro.

As inscrições estão abertas até 22 de setembro e podem ser feitas através do link Ticket Sports. A competição conta com duas categorias principais – a corrida pet e a caminhada – que permitem a participação de todos os públicos, independentemente do seu nível de condicionamento físico.

Além da corrida, o Shopping Eldorado preparou uma série de ativações especiais que serão realizadas no Espaço Pet. No dia 27 de setembro, das 14h às 16h, acontecerá o Encontro de Pets com Influenciadores, e no dia 28, das 15h às 17h, será realizado o Encontro de Raças, aberto a todos os tutores e seus pets de todas as raças. Neste dia, também haverá uma palestra com o veterinário Denis Mota, abordando cuidados gerais com pets, como saúde, alimentação, banho, e uso de perfumes. Algumas das marcas patrocinadoras estarão presentes, oferecendo ativações e promoções exclusivas para os participantes.

Serviço:

Evento: Pet Run – Corrida Pet e caminhada

Data: 29 de setembro de 2024

Horário: 7h às 12h

Local: Estacionamento Externo do Shopping Eldorado

Inscrições: Até 22 de setembro

Link para Inscrição: Ticket Sports