Shopping Eldorado estreia ‘Um Natal Brilhante’ com decoração inédita e programação especial

O Shopping Eldorado, referência em entretenimento, gastronomia, compras e lazer em São Paulo, preparou grandes surpresas para este Natal. Sob a curadoria da designer Cecilia Dale, expert no segmento, o shopping promete transformar o ambiente tradicional natalino com uma abordagem inovadora, que valoriza o clima tropical do Brasil e destaca o conceito prateado como um grande diferencial. Neste ano, a decoração propõe uma releitura moderna do Natal.

A inauguração acontece no dia 03 de novembro, a partir das 12h, quando os visitantes poderão se encantar com um dos principais destaques: um carrossel de cavalos prateados, decorados com arreios em xadrez vermelho-cereja e toques em preto e branco, acompanhados por uma imponente árvore tropical de 8,50 metros, que harmoniza com a estética escolhida para este ano.

E as surpresas não param por aí. Grandes guirlandas suspensas, decoradas com cascatas de luzes, preencherão os espaços aéreos, enquanto os pilares e lounges receberão uma atenção especial com arranjos e cenários perfeitos para fotos. A decoração se estende até a área externa, onde caixas iluminadas em 3D, simulando os presentes do Papai Noel, trarão ainda mais encanto ao entorno do empreendimento.

Como todos os anos, a data também será marcada pela chegada do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos com um espetáculo repleto de surpresas. Na oportunidade, os clientes poderão participar de oficinas de cartinhas, assistir às apresentações dos Corais de Heliópolis e Feliz Idade, e curtir o musical “Um Natal Brilhante”, sob direção de Fernanda Chamma.

Para as crianças, a diversão continua com a tradicional caça aos doces no final do evento. Já os pets terão uma programação especial no rooftop do Shopping (Espaço Pet, 3º Piso), incluindo a entrega de biscoitos natalinos, caracterização com adesivos temáticos e uma oficina de cartinhas, onde os tutores poderão levar para casa uma lembrança personalizada com a patinha de seus bichinhos. No mesmo espaço, a ‘Árvore da Audoção’, em parceria com a ONG Cão Sem Dono, estará decorada com fotos de cães disponíveis para adoção, oferecendo a chance de dar um lar a esses animais.

Por fim, a campanha contará com a participação de Marina Zanetti (@mazanetti), influenciadora da agência FHits e embaixadora do Shopping. “É com imensa alegria que, pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de estrelar a campanha de Natal do Shopping Eldorado ao lado da minha família. Celebrar essa época tão especial neste shopping tão emblemático da cidade é um privilégio que compartilho com todos que acompanham a minha trajetória, que completará 15 anos em 2025,” comenta Marina.