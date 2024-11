Shopping Cidade São Paulo recebe o primeiro Natal Pokémon no Brasil

Pokémon GO, o jogo de realidade aumentada dos companheiros de bolso mais famosos do mundo, celebra o Natal Pokémon pela primeira vez no país. Entre os dias 14 de novembro e 6 de janeiro de 2025, fãs poderão aproveitar inúmeras atividades no espaço de eventos do Shopping Cidade São Paulo.

A decoração de 200m² contará com uma imensa árvore de Natal repleta de pelúcias oficiais de Pokémon. Os Treinadores visitantes poderão visitar áreas para fotos tematizadas de Pokémon Estampas Ilustradas e Pokémon GO, oficina de pintura Pokémon, Professores Pokémon ensinando a jogar Pokémon Estampas Ilustradas e o Desafio à Equipe GO Rocket de Pokémon GO, em que os Treinadores poderão enfrentar Agentes Rocket e ganhar brindes oficiais da Niantic.

Os fãs de Pokémon GO que visitarem a atração receberão, automaticamente ao abrir o jogo no espaço, a Pesquisa Especial “Boas Festas em Pokémon GO”, que deverá ser completada ao pegar Pokémon que aparecerão exclusivamente no local, além da chance de enfrentar e pegar um Lapras vestindo um cachecol.

E pela primeira vez no país os fãs poderão encontrar e tirar fotos com o próprio Pikachu! O mascote estará no espaço para encontrar os fãs em seu próprio Meet & Greet, em datas e horários pré-definidos.

“Este é um marco para os fãs de Pokémon no país, e reforça a importância do público brasileiro tanto para a The Pokémon Company International quanto para seus parceiros – COPAG, Sunny e nós, da Niantic”, afirma Eric Araki, Country Manager da Niantic no Brasil. “2024 viu o público local abraçar todas as ações de Pokémon que trouxemos – eventos, campeonatos, campanhas. E esta festa no Shopping Cidade São Paulo é uma forma de agradecer por todo o carinho que recebemos”.

O Shopping Cidade São Paulo também será uma das bases físicas durante o Safári Urbano São Paulo, que acontece na cidade nos dias 7 e 8 de dezembro. Com diversos Pokémon exclusivos e muitas atividades dentro e fora do jogo, Pokémon GO celebra a cidade em grande estilo.

Para mais informações sobre o Pokémon GO, visite o blog oficial ou siga no Instagram, Facebook, Threads, YouTube, Bluesky e X (antigo Twitter).

Pokémon GO está disponível gratuitamente e pode ser baixado no Google Play e na App Store.

Natal Pokémon no Brasil

Data: 14 de novembro e 6 de janeiro de 2025

Horário: Das 10h às 22h

Local: Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo–SP, 01310-100

Entrada gratuita