Shopping Cidade São Paulo promove o Arena Gamer Cidade São Paulo

Tudo que acontece na cidade, acontece no Shopping Cidade São Paulo, por isso, em comemoração ao Dia das Crianças, o shopping que fica localizado na Avenida Paulista está promovendo o Arena Gamer, um espaço totalmente dedicado aos amantes de vídeo game.

De 04 a 13 de outubro, no Quarto Piso, próximo ao Cinemark, a Arena Gamer do Shopping Cidade São Paulo promete entreter todos os visitantes, em especial os amantes de games com diversos jogos famosos.

“A Arena Gamer reforça nosso compromisso de promover atividades que proporcionam entretenimento, diversão e um espaço de encontro para o nosso público. Aqui no Shopping Cidade São Paulo, estamos sempre criando novas experiências e garantindo que, a cada visita, os clientes encontrem algo diferente e empolgante acontecendo”, disse a gerente de Marketing do shopping Cidade São Paulo, Cindy Beni.

Serviço

Arena Gamer Cidade São Paulo

Data: de 04 a 13 de outubro

Horário: das 10h às 22h

Entrada Gratuita mediante cadastro no balcão do evento.