Shopping ABC tem folia gratuita para as crianças no Carnaval

Para quem vai passar o ‘feriadão’ na região, o Shopping ABC realiza o tradicional ‘Bailinho de Carnaval’, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, das 14h às 17h. Nesses quatro dias de festa, os foliões mirins e toda família podem conferir uma programação repleta de música com DJ, brincadeiras e atividades interativas exclusivas.

Para que a matinê fique ainda mais divertida, as crianças (e adultos) podem caprichar na fantasia e ainda completar o seu look com adereços disponíveis no camarim temático do empreendimento como glitter, pedrarias e tinta para o cabelo, além de aproveitar a festa com divertidos acessórios como óculos, gravatas coloridas entre outros mimos no ‘Kit Folia’, que contém confetes e serpentinas.

Depois dessa produção, os foliões podem participar de brincadeiras recreativas que recheiam a programação nesses quatro dias, além do tradicional Bloco da Bandeira, um divertido cortejo pelo shopping com muita música, diversão, interatividade para relembrar as famosas marchinhas de Carnaval e muito mais.

“Toda a família pode curtir esse momento especial, divertido e no conforto do shopping que oferece serviços que complementam essa grande festa”, celebra a gerente de marketing, Flavia Tegão.

Toda a programação é gratuita e acontece na Praça de Eventos no Piso 1.

Serviço

Bailinho de Carnaval do Shopping ABC

Período: de 10 a 13 de fevereiro (sábado a terça-feira)

Horário: das 14h às 17h

Local: Praça de Eventos no Piso 1

Evento gratuito