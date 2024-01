Shopping ABC recebe posto para doação de sangue neste mês

Para auxiliar os estoques dos hemocentros da região, o Shopping ABC inicia o ano incentivando seus clientes e parceiros a doarem sangue na primeira edição da campanha do ano. Pensando que um voluntário pode salvar a vida de até quatro pessoas, a ação acontece nos dias 22 e 23 de janeiro, das 10h às 15h, mediante agendamento prévio.

A campanha é uma importante parceria com a ONG “Amor se Doa”, responsável por salvar mais de 200 mil vidas, desde 2018, início do projeto, com mais de 1.000 coletas neste período e cerca de 55 mil bolsas captadas.

Um dos alertas sobre a importância da doação de sangue vem da regional do Grande ABC da Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), que informa que tem estoque somente para 12 dias de doação e o ideal seria para pelo menos 20. A dificuldade maior de doadores é referente ao grupo sanguíneo O+ e todos os negativos, que são O, A, B e AB.

“Sabemos que o período de férias é crítico para o banco de sangue, mas a demanda por bolsa de sangue não diminui, pelo contrário, fica ainda mais preocupante. Então, esperamos que essa ação alcance um número bem expressivo de doações e que seja um ponto facilitador para quem pretende doar”, destaca a gerente de marketing, Flavia Tegão.

“Doar no shopping é uma vitrine para o nosso projeto, mesmo para as pessoas que não possam doar naquele momento, mas conhecem a ação e salvam vidas divulgando, espalhando a semente do bem”, comenta Adriano Lopes, presidente do projeto Amor se Doa.

Os interessados em doar precisam estar bem de saúde e não ter apresentado sintomas respiratórios ou febre no último mês. Pacientes testados positivos para Covid-19 devem esperar no mínimo 14 dias para fazer a doação. É necessário o agendamento prévio pelo Sympla (www.sympla.com.br/produtor/amorsedoa).

Serviço

Campanha de doação de sangue no Shopping ABC, em parceria com o projeto Amor Se Doa

Datas: 22 e 23 de janeiro

Horário: das 10h às 15h (mediante a agendamento prévio)

Local: loja 402 no Piso 2, próximo a Polishop.

Para agendamentos:

Doação de Sangue no dia 22

Doação de Sangue no dia 23

Link geral: www.sympla.com.br/produtor/amorsedoa