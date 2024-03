Shopping ABC abre temporada de Páscoa com mix de lojas e lançamentos das marcas

Está chegando uma das épocas mais esperadas do ano para celebrar, a Páscoa, com o propósito de reunir toda família e amigos. Para esse momento tão importante no calendário, e também para o varejo, o Shopping ABC, apresenta seu mix de lojas, com as maiores marcas do segmento do País e lançamentos para os clientes aproveitarem e garantirem os presentes.

Localizado no coração de Santo André, o empreendimento reúne uma multiplicidade de opções e preços em seus corredores, para todos os gostos e idades, como Cacau Show, Casa Bauducco, Chocolates Brasil Cacau, Havanna, Kopenhagen e Ofner, além de opções mais singulares como as bolachinhas gourmets da Dona do Doce e das lojas Americanas, que apresenta o mix tradicional do varejo de chocolate. Todo esse portfólio com lançamentos e novidades para a data.

“O gostoso dessa época é poder escolher, entre milhares de opções, aquele item especial para presentear. Nas lojas, os clientes encontram desde aquele presente mais discreto até os temáticos, com personagens ou mais elaborados. Literalmente, as opções estão de A a Z”, destaca a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

E as celebrações não param por aí! Para o domingo de Páscoa, conhecido pelas tradições culinárias que evitam carnes vermelhas, o Shopping ABC também se torna um destino perfeito para um almoço ou jantar em família. Entre as opções, o Jangada oferece um menu oriental com especialidade em peixes e frutos do mar, enquanto o Cimer e o restaurante Pecorino se destacam com pratos exclusivos de massas e risotos. A praça de alimentação, com sua vasta gama de escolhas, promete satisfazer todos os paladares.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP