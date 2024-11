Setur-SP recebe selo de boas práticas sociais ao promover o turismo Halal

Na última sexta-feira, 22, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) foi reconhecida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo com o Selo de Direitos Humanos e Diversidade – 7ª Edição, com a iniciativa Turismo Religioso Paulista – Turismo Halal. Turismo halal é um tipo de turismo que se preocupa em atender às necessidades dos viajantes muçulmanos, respeitando as suas tradições e costumes. Entre as ações da Setur-SP, destaque para o Guia Turístico Halal, que reúne eventos e atrativos que atendem à necessidade deste público e a capacitação de mais de 800 profissionais dos ramos de hotelaria, bares e restaurantes, guias de turismo e agentes de viagens, para que atendam cada vez melhor os visitantes muçulmanos.

“O ser humano é plural. Cada um de nós tem uma bagagem cultural, religiosa, e o turismo é uma das nossas atividades preferidas. Por isso, é essencial que o setor atenda às necessidades de cada um. Então, elaboramos as ações do Turismo Religioso Paulista – Turismo Halal. Agora, recebemos o Selo de Direitos Humanos e Diversidade, que chancela a importância da inclusão no turismo e que estamos no caminho certo”, disse Roberto de Lucena, secretário da Setur-SP

O Selo de Direitos Humanos e Diversidade reconhece boas práticas de gestão da diversidade e promoção dos direitos humanos em empresas, órgãos públicos e organizações do terceiro setor, e existe desde 2018. Além da Secretaria, é possível conferir os vencedores no site da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, no link aqui. A cerimônia de premiação do Selo acontecerá no dia 10 de dezembro, na capital.