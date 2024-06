Setur-SP promove turismo paulista no 7º Expo Fórum Visite SP

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participou na quarta-feira, 19, do 7º Expo Fórum Visite São Paulo, um evento de promoção do turismo paulista com palestras, capacitação profissional e lançamentos; realizado pelo São Paulo Convention & Visitors Bureau, com o apoio da Setur-SP.

Um dos destaques do Fórum foi o Primeiro Encontro de Conselhos Municipais de Turismo do Estado de SP, com mais de 200 representantes, compartilhando boas práticas na construção do turismo regional, como a experiência de Cachoeira Paulista, de Brotas e de Socorro. Os conselhos são responsáveis por debater, promover e formular propostas de ação para o desenvolvimento do turismo municipal, por meio de políticas públicas e estímulo a todo o setor.

“O Fórum tem esse papel importante de conectar protagonistas e promover o diálogo”, disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP. Lucena participou da abertura do evento e de uma palestra em que aborda tendências do setor e conquistas da Setur-SP, além de acompanhar o encontro de conselhos municipais.

Com um estande promovendo destinos de oito regiões turísticas, a Setur-SP assinou nove acordos de cooperação com o objetivo de consolidar novos parceiros na área de educação para a Academia de Turismo SP, um grande hub de ações de capacitação e qualificação na área de educação para os parceiros do turismo.

Entre os novos parceiros, entidades como a Braztoa, que representa as operadoras de Turismo, a Aprecesp, que reúne as estâncias turísticas, a Amitesp, que reúne os Municípios de Interesse Turístico (MITs), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), a Federação de hotéis restaurantes e bares (Fhoresp), o Centro Paula Souza, a Universidade de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“O Expo Fórum integra toda a cadeia de turismo, viagens e eventos, proporcionando aos participantes e expositores uma oportunidade única de conhecimento e relacionamento”, afirma Toni Sando, presidente Executivo do Visite São Paulo.

O evento também colocou em debate a importância da governança municipal com especialistas como Ana Biseli, da Resorts Brasil; e Carolina Negri, do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat).