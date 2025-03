Setores em alta no Outono: Oportunidades para MPMEs em São Paulo

O outono, que ocorre entre março e junho, traz mudanças climáticas que impactam diretamente o comportamento do consumidor e diversos setores da economia. Com temperaturas mais amenas e a sazonalidade de diversos produtos agrícolas, algumas áreas ganham destaque e apresentam crescimento nas vendas.​

De acordo com a FecomercioSP, o varejo no Estado de São Paulo fechou 2024 com um desempenho excepcional, alcançando um faturamento de R$ 1,42 trilhão — alta de 9,3% em comparação a 2023. Sete das nove atividades pesquisadas bateram recorde histórico de faturamento, destacando-se setores como concessionárias de veículos, lojas de autopeças e acessórios, farmácias e perfumarias.

Para os micro, pequenos e médios empresários, identificar essas tendências sazonais é essencial para o planejamento de estoques, estratégias de marketing e investimentos em expansão. A Desenvolve SP destaca os segmentos que devem se beneficiar neste período e como o crédito pode impulsionar negócios nesta estação.

Setores em crescimento no Outono

Vestuário e Acessórios de Moda

Embora o outono de 2025 seja previsto como mais quente que o usual, o varejo de moda pode se adaptar oferecendo roupas e acessórios adequados ao clima. Pequenos e médios lojistas que ajustarem suas coleções às condições climáticas podem potencializar seus resultados com promoções e lançamentos sazonais.​

Alimentação e Bebidas

Com o aumento das temperaturas, há uma demanda crescente por bebidas refrescantes e alimentos leves. Restaurantes, cafeterias e mercados podem investir em novas máquinas e equipamentos para oferecer sucos naturais, smoothies e saladas frescas, atendendo às preferências dos consumidores durante o outono quente.​

Supermercados e Hortifrútis

A sazonalidade das frutas de outono aquece as vendas em feiras e mercados. Comerciantes que oferecem produtos frescos e sustentáveis têm vantagem competitiva, acompanhando a crescente demanda por alimentação saudável.​

Farmácias e Produtos de Saúde

Com a chegada do tempo mais seco e o aumento dos ventos, cresce a procura por produtos que auxiliem na manutenção da saúde respiratória e no bem-estar. Desta forma, pequenas farmácias e lojas de produtos naturais passam a oferecer produtos que promovam a saúde preventiva.​

Construção e Reformas

A redução das chuvas e umidade mais controlada favorecem o setor de construção e reformas. Pequenos negócios que fornecem materiais de construção, pintura e manutenção predial encontram boas oportunidades nesta estação.​

Turismo e Hospedagem

O clima ameno e as paisagens marcadas pelas folhas secas tornam o outono um período favorável para o turismo. Pequenas pousadas e empresas de turismo podem atrair visitantes com pacotes especiais e experiências sazonais.

Desenvolve SP: Apoio ao crescimento dos negócios

Para que os empreendedores possam aproveitar essas oportunidades sazonais, a Desenvolve SP oferece diversas linhas de crédito e soluções financeiras voltadas ao crescimento sustentável dos negócios: