Desenvolve SP apoia empreendedores com crédito no Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, tem se consolidado como a principal data do primeiro semestre para o varejo e o setor de serviços. Só no ano passado, mais de R$ 600 milhões foram movimentados no Estado de São Paulo, segundo dados da Fecomércio-SP.

Diante desse cenário, a Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, reforça seu compromisso com os pequenos e médios empresários, oferecendo crédito facilitado para expansão dos seus negócios.

Estratégias para vender mais e crescer no mercado

Chamada de (Black Friday do primeiro semestre) nas redes sociais, grandes varejistas estão oferecendo descontos agressivos. No entanto, pequenas e médias empresas também podem se beneficiar da data ao adotar estratégias bem planejadas.

Entre as recomendações para os empreendedores estão a antecipação de estoques, campanhas de marketing digital segmentadas e programas de fidelização para atrair e reter clientes. Além disso, oferecer condições especiais de pagamento e facilitar a experiência de compra são diferenciais que podem alavancar as vendas no período.

Apoio financeiro para fortalecer negócios paulistas

Para garantir que os empreendedores tenham recursos financeiros e estrutura adequada para atender à alta demanda, a Desenvolve SP oferece o Crédito Simplificado, com taxas competitivas e processos ágeis, permitindo que os negócios se planejem de forma eficiente.

Diferente das instituições financeiras tradicionais, que muitas vezes impõem exigências burocráticas, a Desenvolve SP atua como agente de fomento, focando no crescimento sustentável dos negócios paulistas.

“Nosso objetivo é garantir que os pequenos e médios empresários tenham acesso ao crédito necessário para crescer de forma estruturada, aproveitando oportunidades como o Dia do Consumidor para ampliar seus negócios”, afirma o diretor da Desenvolve SP, Ricardo Brito.

Além dos bons resultados que os empreendedores podem alcançar durante o mês do consumidor, a Desenvolve SP garante o impulsionamento dos negócios, seja para expandir a atuação da empresa, investir em tecnologia, contratar mais colaboradores ou diversificar o portfólio de produtos e serviços. A agência de fomento oferece opções de financiamento alinhadas às necessidades do mercado, promovendo o crescimento estratégico e sustentável das pequenas e médias empresas paulistas.