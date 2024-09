Setembro Amarelo: CRCSP apoia campanha de prevenção do suicídio

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) está apoiando a campanha Setembro Amarelo, que marca a conscientização sobre a prevenção do suicídio. Durante todo o mês, a iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para a importância de discutir e promover ações a respeito do suicídio.

De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), desde 2014, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil realiza essa campanha de conscientizar a sociedade e fomentar com informações relacionadas à prevenção do suicídio no país. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é celebrado no dia 10 de setembro e endossado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a OMS, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Mas também informa que existem episódios subnotificados, o que pode chegar a mais de 1 milhão de casos. No Brasil, a estimativa é de 14 mil casos por ano, o que leva em média trinta e oito pessoas a cometerem suicídio por dia. Entre 2010 e 2019, o país registrou em torno de 112.230 mortes por suicídio.

Ainda, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2019, 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais receberam o diagnóstico de depressão. Estados do Sul e Sudeste têm 15,2% e 11,5%, respectivamente, de adultos com diagnóstico confirmado de depressão. Em seguida, o Centro-Oeste (10,4%), Nordeste (6,9%) e Norte (5%).

É importante que a pessoa que estiver enfrentando problemas relacionados à saúde mental procure ajuda profissional. Para os que querem e precisam conversar, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, por meio do telefone: 188, chat ou e-mail.