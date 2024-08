Setcesp apresentará soluções de Logística e Mobilidade aos candidatos a prefeito de SP

Conhecida como a “cidade que nunca dorme”, São Paulo é marcada pela vida agitada e por ser polo econômico do país. De acordo com o mais recente estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente a capital paulista possui 9,20% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

No entanto, essa intensa atividade econômica também traz desafios para a mobilidade urbana. Um estudo realizado pela Rede Nossa São Paulo e pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), indica que o paulistano perde hoje 2 horas e 26 minutos de seu dia no trânsito.

É neste cenário, somado às eleições municipais, que o Setcesp (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região), maior sindicato patronal da América Latina com 88 anos, promove um encontro com os candidatos à prefeitura de São Paulo. No encontro, a entidade visa apresentar quatro soluções estratégicas para o avanço da logística e do abastecimento urbano da cidade.

“A visita dos candidatos à nossa entidade promove a proximidade entre o setor e a futura gestão municipal. Nestes encontros, cada candidato compreenderá os principais desafios do setor e como nós, enquanto uma entidade representativa, estamos prontos para colaborar para o avanço da logística e mobilidade urbana da cidade,” afirma Adriano Depentor, presidente do Setcesp.

Criação de diretoria especializada em carga e logística

A principal proposta é voltada à criação de uma diretoria especializada em carga e logística dentro da Secretaria Municipal de Transportes. O objetivo desta frente é desenvolver e implementar ações que otimizem a circulação de veículos de carga, reduzindo o impacto sobre a mobilidade urbana na capital paulista.

“A importância desta medida está na representatividade. Com uma equipe composta por técnicos com conhecimentos específicos para lidar com as complexidades do transporte de cargas, a diretoria terá mais facilidade em tratar das necessidades e desafios enfrentados pelo setor.” complementa Depentor.

Adequação e ampliação das vagas para carga e descarga

Outra proposta sugere a criação de novas vagas para carga e descarga em locais estratégicos, bem como a atualização da regulamentação e sinalização das áreas destinadas a essa atividade.

Tendo em vista a eficiência de sua utilização, o sindicato sugere a implantação de um sistema de controle georreferenciado e uma fiscalização mais rigorosa, contribuindo para a redução do congestionamento nas áreas comerciais. Com essas medidas, a entidade busca melhorar o acesso às áreas de intenso comércio e otimizar o fluxo de veículos de carga.

Ampliação e modernização das entregas noturnas

O Setcesp também propõe a ampliação e modernização das entregas noturnas como uma forma de aprimorar a logística urbana. Incentivar a realização de entregas em horários alternativos e durante a noite pode ajudar a aliviar o congestionamento durante o dia e nas regiões centrais.

A proposta inclui a atualização dos decretos relacionados aos horários de carga e descarga, que foram revogados anteriormente, para permitir uma operação mais ágil e flexível. Além disso, a utilização das tecnologias modernas para gerenciar e otimizar as entregas noturnas faz parte dessa iniciativa, visando uma logística mais eficaz e alinhada às demandas atuais.



Combate à ineficiência no recebimento de mercadorias

A quarta, e última proposta, consiste em melhorias nos processos de recebimento de mercadorias em grandes estabelecimentos comerciais. A medida envolve ajustes no Código Municipal de Posturas para aumentar a produtividade e reduzir o impacto no tráfego urbano. Com isso, o sindicato pretende tornar o processo de recebimento mais eficiente e menos complicado.

“Acreditamos que essas propostas são fundamentais para enfrentar os desafios atuais do transporte e promover uma cidade mais fluida e sustentável. Estamos confiantes de que, ao trabalhar em conjunto com o futuro prefeito ou prefeita de São Paulo, poderemos implementar soluções que beneficiam tanto o setor de transporte quanto a sociedade como um todo”, conclui o presidente.

Confira as datas das visitas dos candidatos à eleição municipal de São Paulo ao Setcesp