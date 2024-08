Sesi Itapetininga recebe dueto Rosemary e Thiago Arancam: “História de um Amor”

Duas vozes fortes e belas reunidas em um só espetáculo. Com um show romântico e repleto de momentos emocionantes, os cantores Rosemary e Thiago Arancam se unem para apresentar a nova turnê “História de um Amor” neste sábado, dia 24 de agosto, às 20h, no Teatro do Sesi Itapetininga.

Com direção artística e musical assinada pelo duo e acompanhados pelo maestro Miguel Briamonte, a turnê traz um repertório arrebatador e que promete uma noite inesquecível para o público.

No palco, Rosemary e Thiago Arancam dividem a cena em canções emocionantes, além de cantarem juntos, os artistas se revezam em momentos solos com grandes clássicos escolhidos especialmente para esse show.

A programação é gratuita e os ingressos podem ser retirados no site do Meu Sesi. Participe conosco!

SERVIÇO DA EXPOSIÇÃO:

Data: 24 de agosto | Sábado, às 20h

Local: Teatro do Sesi Itapetininga – Av. Padre Antônio Brunetti, 1360, V. Rio Branco

Classificação: Livre

Informações: Ligue (15) 3275-7920 / Envie uma mensagem para (15) 99839-884

Entrada gratuita – Reservas do ingresso liberadas no Meu Sesi. O ingresso tem validade até 15 minutos antes da apresentação. Os ingressos remanescentes serão distribuídos 15 minutos antes do início do espetáculo.