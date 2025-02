Sesi Diadema terá programação especial de Carnaval com atividades gratuitas

O SESI Diadema estará de portas abertas no Carnaval com uma série de atividades gratuitas e para todas as idades. A programação ocorrerá entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março de 2025, no Centro de Atividades, localizado na Avenida Paranapanema, 1500, Taboão, Diadema/SP. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição através do portal “MEU SESI“. As vagas são limitadas, por isso é recomendável garantir a participação com antecedência.

“Nosso objetivo é proporcionar momentos de alegria e integração para toda a família durante o período carnavalesco. Preparamos uma programação diversificada que atende desde crianças até adultos, promovendo cultura, lazer e bem-estar“, destaca o Coordenador de Qualidade de Vida – CQV da unidade, Reginaldo Luiz Gonçalves.

Programação:

Sexta-feira, 28 de fevereiro:

08h : Baile de Carnaval

: Baile de Carnaval 18h: Funcional Folia

Domingo, 2 de março:

10h : Oficina de Brinquedos

: Oficina de Brinquedos 11h : Brincadeiras com Água

: Brincadeiras com Água 14h : Bloquinho do SESI

: Bloquinho do SESI 15h: Oficina de Máscaras

Segunda-feira, 3 de março:

08h : SESI Axé Folia | Jogos e Brincadeiras

: SESI Axé Folia | Jogos e Brincadeiras 10h : Funcional Folia | Pintura Facial

: Funcional Folia | Pintura Facial 15h : Jogos de Quadra

: Jogos de Quadra 18h: Aulão Divertido