Sesc São Caetano promove reflexões sobre capacitismo no projeto “Modos de Acessar” 

No Sesc São Caetano, um dos destaques será a atividade conduzida pela terapeuta ocupacional Luiza Helena Mugnaine Correia, com reflexões sobre capacitismo em dois encontros: dia 27 de novembro, quarta-feira, das 15h às 16h30, e dia 29 de novembro, sexta-feira, das 11h às 12h30, na área de Convivência. O formato integrará teoria e prática para discutir noções sobre capacitismo, barreiras ambientais e atitudinais, além de estratégias de interação, comunicação e auxílio às pessoas com deficiência.

Com uma abordagem dinâmica e prática, Luiza Correia, especialista em reabilitação neurológica e tecnologia assistiva, compartilhará ferramentas para um convívio mais inclusivo, abordando diferentes tipos de deficiência – físicas, cognitivas, sensoriais e transtornos de desenvolvimento.

As atividades propostas pelo projeto “Modos de Acessar” reafirmam o compromisso do Sesc São Paulo em promover acessibilidade e combater barreiras de exclusão, fortalecendo a valorização do potencial de cada pessoa e estimulando diálogos que transformam comunidades e espaços culturais em territórios mais acessíveis e igualitários.

Participe das atividades e contribua para um futuro mais inclusivo!

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia: 27 de novembro, quarta-feira, das 15hàs 16h30, e dia 29 de novembro, sexta-feira, das 11h às 12h30

Recomendação etária: Livre

Ingressos: grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano