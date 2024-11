Sesc São Caetano participa do 19º Festival de Cinema Italiano no Brasil

Durante o mês de novembro, o Sesc São Caetano, em parceria com a Secretaria de Turismo de São Caetano do Sul, receberá a Mostra de Cinema Italiano, como parte da programação do 19º Festival de Cinema Italiano no Brasil. A mostra trará uma seleção especial de filmes clássicos e contemporâneos, apresentando a riqueza e a diversidade do cinema italiano para o público brasileiro. As exibições ocorrerão nos dias 12, 13, 26 e 27 de novembro, sempre às terças e quartas-feiras, das 19h às 21h, com distribuição de senhas 30 minutos antes de cada sessão.

Programação Completa

12/11 – Un Mondo a Parte (Um Mundo à Parte)

Direção: Riccardo Milani

Elenco: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti

País: Itália / Ano: 2024

Duração: 112 minutos

Gênero: Comédia

Esta comédia, dirigida por Riccardo Milani e estrelada por Antonio Albanese e Virginia Raffaele, apresenta Michele Cortese, um professor transferido para uma escola única no Parque Nacional de Abruzzo. Com sucesso na bilheteria italiana, o filme mistura humor e reflexão sobre a importância da educação.

13/11 – Io Capitano (Eu, Capitão)

Io Capitano (Eu, Capitão)



Direção: Matteo Garrone

Elenco: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawadogo

País: Itália / Bélgica

Ano: 2023

Duração: 121 minutos

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Dirigido por Matteo Garrone, o drama premiado no Festival de Veneza conta a emocionante e perigosa jornada de dois jovens de Dakar em busca de uma nova vida na Europa. Uma odisseia contemporânea que aborda temas de migração e resiliência.

26/11 – Napoli Milionaria (Nápoles Milionária)

Napoli Milionaria (Nápoles Milionária)



Direção: Eduardo De Filippo

Elenco: Eduardo De Filippo, Totò, Titina De Filippo

País: Itália / Ano: 1950

Duração: 1h 36min

Gênero: Comédia

Destaque: O filme foi indicado ao Grande Prêmio do Festival de Cannes de 1951

Classificação: 16 anos

Clássico de 1950 dirigido por Eduardo De Filippo, o filme aborda, com humor e crítica, a vida cotidiana em Nápoles no pós-guerra, retratando a resiliência dos italianos em tempos difíceis.

27/11 – L’Anima in Pace (A Alma em Paz)

L'Anima in Pace (A Alma em Paz)



Direção: Ciro Formisano

Elenco: Livia Antonelli, Donatella Finocchiaro, Lorenzo Adorni

País: Itália / Ano: 2023

Duração: 88 minutos

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Este drama contemporâneo de Ciro Formisano narra a história de Dora, uma jovem em busca de redenção e de um futuro melhor para sua família, abordando questões de amor, escolhas e redenção.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

De 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2024

Terças e quartas-feiras, das 19h às 21h

Local: Convivência do Sesc São Caetano

Entrada gratuita, com distribuição de senhas 30 minutos antes da sessão.

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br