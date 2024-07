Sesc Santo André e São Caetano participam da 7ª edição do FestA! Festival de Aprender

Sesc Santo André e Sesc São Caetano participam, entre os dias 05 e 14 de julho, da 7ª edição do FestA! – Festival de Aprender. Trata-se de um evento de estímulo à experimentação e aprendizagem em tecnologias e artes, que possibilita o encontro com artistas, profissionais, mestras e mestres populares para partilha de conhecimentos, técnicas e projetos.

Ao todo, as 42 unidades do Sesc na capital, Grande SP, interior e litoral realizarão cerca de 400 atividades gratuitas como cursos, oficinas, vivências, bate-papos, oficinas e feiras para todos os públicos, tendo como uma das inspirações os conhecimentos milenares em fazeres artísticos e suas intersecções com as tecnologias ancestrais. Desta maneira, o projeto abrirá as portas das salas de oficinas, ateliês e Espaços de Tecnologias e Artes (os ETAs), e outros locais das unidades, para receber os públicos diversos em atividades em áreas como artes gráficas, fotografia, ilustração, pintura e desenho, técnicas têxteis, programação computacional, produção audiovisual, escultura, performances, e muito mais.

Partindo da ideia inspiradora “O futuro é ancestral”, presente no texto de Katiúcia Ribeiro na Le Monde Diplomatique (nov/2020) e no livro homônimo de Ailton Krenak (2022), a 7ª edição da ação em rede celebra a ancestralidade em saberes e fazeres, aproximando o público de outras cosmovisões, práticas e percursos criativos.

Além disso, o FestA! tem como um dos seus principais objetivos contribuir para a transmissão de conhecimentos, por meio de ações de desenvolvimento artístico e cultural, apresentando atividades que proponham a democratização, a troca e a multiplicação de saberes por meio do fazer artístico. Celebrando o prazer em aprender e estimulando e valorizando o potencial criativo e poético de cada pessoa. O projeto é também um convite a conhecer a programação regular de atividades formativas em Artes Visuais, que são realizadas, durante todo o ano, nas unidades do Sesc-SP.

Segundo o Diretor do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina, “por meio dessa realização, o Sesc impulsiona sua ação nas linguagens de tecnologias e artes, desenvolvidas em atividades permanentes, com objetivo de promover o bem-estar social. A partir de uma perspectiva socioeducativa, a instituição incentiva, ainda, a valorização da diversidade de manifestações culturais, a prática da convivência, e o exercício da florestania: cidadania que contempla todos os seres da natureza”.

A programação do Sesc Santo André tem como destaque o centenário de Luiz Sacilotto, que celebra não apenas a vida e obra de uma das mais notórias figuras do concretismo no Brasil, mas também realça a relevância de seu legado em nossa sociedade contemporânea. No Sesc São Caetano, a programação explora a riqueza das artes urbanas, salientando como sua presença no cotidiano impacta na comunidade, democratizando a arte, além de promover o diálogo sobre questões sociais e culturais.

FestA! – Festival de Aprender 2024

De 05 a 14 de julho

Programação completa no portal www.sescsp.org.br/festa

Sesc Santo André

Retrato em Giz Sanguínea

Com Daniela Bontempi, educadora em tecnologias e artes

Por meio da técnica do giz sanguínea, inspirada na obra “Trabalhador” de Luiz Sacilotto, a história e o estilo deste artista serão explorados. Exercitando as habilidades necessárias para criar composições, será visto como Sacilotto capturou a essência do trabalhador urbano através de linhas vigorosas e contrastes marcantes.

Dia 9/7, terça, das 14h às 16h

Dia 11/7, quinta, das 15h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições no local com 30 minutos de antecedência.

Arte Ótica na Madeira: Experiências Pirográficas

Com Fábio Justino, Educador em Tecnologias e Artes

A partir da transferência para a madeira de obras emblemáticas de Sacilotto, a atividade proporciona o conhecimento da construção dos traços de artes óticas do artista, numa reprodução finalizada com a técnica da pirogravura.

Dias 10 e 12/7, quarta e sexta, das 15h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições no local com 30 minutos de antecedência.

(Online) Concretismo – Reflexos e Revoluções

Com Paula Braga

O curso trará um panorama histórico e contextual de como o movimento concretista foi difundido na região do ABCDMRR, mostrando paralelos de como o forte poder industrial da região foi explorado por estes artistas e seus desdobramentos na arte contemporânea. Paula Braga é bacharel em Artes Visuais pela University of Illinois at Urbana-Champaign, onde também concluiu o mestrado em História da Arte. De volta ao Brasil, doutorou-se em Filosofia pela USP. É autora de “Hélio Oiticica: singularidade, multiplicidade” (Ed. Perspectiva, 2013) e organizadora de “Fios Soltos: a arte de Hélio Oiticica” (Ed. Perspectiva, 2007).

De 10 a 12/7, quarta a sexta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Inscrições pelo portal a partir de 03/07/2024.

Cor – Teoria e Aplicação

Com Tainan Rocha

Inspirado na composição técnica de cores na obra de Sacilotto, o curso propõe conceituar o que é a cor e ampliar a compreensão psicossocial das cores, sistematizando uma cronologia com as principais teorias da cor e visualizar diferentes arranjos cromáticos, a partir de diferentes tintas, corantes e superfícies, diferenciando materiais e contextos de uso. A atividade ainda se abre a experimentações em guache, e a uma análise das obras a partir das escolhas cromáticas dos alunos, incentivando um olhar mais qualificado sobre o que foi produzido pelo grupo. Tainan Rocha é um quadrinista e ilustrador formado pela Quanta Academia de Artes, no Brasil, onde leciona atualmente. Já ilustrou diversos livros e histórias em quadrinhos dentro e fora do país e colaborou com importantes revistas.

Dia 13/7, sábado, das 11h às 16h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Inscrições pelo portal a partir de 03/07/2024.

Pintura a Óleo

Com Fábio Ribeiro

Exercícios em tinta óleo, uma das muitas técnicas usadas por Sacilotto. Nessa oficina, serão apresentadas todas as particularidades do trabalho com a tinta a óleo, proporcionando o primeiro contato com um dos materiais mais utilizados nas artes visuais. Fábio Ribeiro é artista plástico, pesquisador e educador. Coaduna sua produção pictórica com a pesquisa das relações entre arte, política e educação. Já participou de diversas mostras e exposições coletivas, muitas das quais integrou diretamente na montagem, curadoria e produção.

Dia 13/7, sábado, das 11h às 13h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Processos Serigráficos

Com Thayná Miguel

Das muitas técnicas aplicadas por Sacilotto, o curso apresenta todo o processo da serigrafia, da matriz à estampa, em variadas possibilidades artesanais, e trazendo o desenho geométrico do artista concretista como um ponto favorável à produção das imagens. Thayná Miguel é artista, muralista, designer, arte educadora, e produtora. Trabalha com técnicas de serigrafia e xilogravura, e realiza produção e curadoria de arte.

Dia 13/7, sábado, das 11h às 16h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Inscrições pelo portal a partir de 03/07/2024.

Papercutting – Recortando Sacilotto

Com Ariádine Menezes

Utilizando as técnicas do kiriê e do kirigami, a oficina propõe, de forma prática, a recriação de obras do artista concretista andreense Luiz Sacilotto. Ariádine é uma artista visual independente que desde 2010 trabalha especialmente com papel em obras autorais, stencil¿e adereços cenográficos.

Dias 13 e 14/7, sábado e domingo, das 13h às 15h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições no local com 30 minutos de antecedência.

Sacilottices: Desenho, Papelão e Linha

Com Antônio GamaH

A partir da lã e do papelão, serão construídos desenhos bi e tridimensionais que dialogam com a estética e a técnica de obras concretistas. Antonio Gamah é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade São Judas Tadeu. Desde 2011 desenvolve seus trabalhos artísticos, participando de grupos de estudos, salões de artes, exposições coletivas e individuais. Oficina com dois encontros não-sequenciais.

Dias 13 e 14/7, sábado e domingo, das 14h às 16h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições no local com 30 minutos de antecedência

Luz e Sombra na Impressão 3D: Experimentos com Sacilotto

Com Anderson Volcov

Uma introdução à impressão 3D e à técnica do litophane, a arte de realizar trabalhos em 3D combinados com a luz, para juntos produzirem um objeto com diferentes tonalidades quando a claridade o atravessa. A técnica permitirá reproduzir obras de Sacilotto e proporcionar um outro olhar sobre o trabalho do artista. Anderson Volcov é educador em diversas áreas. Com atuação na área de tecnologia, realiza cursos que misturam processos artísticos à impressão 3d, elevando o potencial criativo dos participantes para novas possibilidades da geração do futuro.

Dia 14/7, domingo, das 11h às 16h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Inscrições pelo portal a partir de 03/07/2024.

Pintura com Acrílica

Com Fábio Ribeiro

Inspirados pelo legado de Luiz Sacilotto, os participantes serão desafiados a reimaginar e reordenar o léxico tradicional da pintura, incorporando elementos da contemporaneidade e da vida urbana. Das ruas às telas, das formas abstratas às expressões urbanas, esta atividade oferece uma oportunidade única para explorar a interseção entre arte, cidade e cultura. Fábio Ribeiro é artista plástico, pesquisador e educador.

Dia 14/7, domingo, das 11h às 13h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições no local com 30 minutos de antecedência.

Serigrafia: Estampando Sacilotto

Com Thayná Miguel

Utilização das técnicas da serigrafia para recriar e/ou ressignificar algumas das mais icônicas obras de Luiz Sacilotto em diversos suportes, como camisetas, cartazes e ecobags. Thayná Miguel é artista, muralista, designer, arte educadora, e produtora. Trabalha com técnicas de serigrafia e xilogravura, e realiza produção e curadoria de arte. Além disso, atua no Fab Lab Livre SP, laboratório de fabricação de novas tecnologias digitais, na cidade de São Paulo.

Dia 14/7, domingo, das 11h às 16h

Área de Convivência

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Sesc São Caetano

Vivências em arte urbana

Com Thiago Vaz

Os encontros de formação em arte urbana têm o objetivo de proporcionar ambiente formativo para o público participante oferecendo um campo de possibilidades em experimentações de técnicas e abordagens sobre a arte urbana. Ao longo dos encontros os participantes experimentarão as diversas técnicas e linguagens empregadas no trabalho de arte urbana, como o graffiti, o pôster lambe lambe, os adesivos sticker, a aplicação de stencil, as possibilidades de ocupar o espaço público com o corpo e a voz; e a elaboração, planejamento e execução de um mural contemporâneo coletivo em parede reservada;

De 5 a 12/7, segundas, quartas e sextas, das 19h às 21h

Dia 13/7, sábado, das 11h às 12h

ETA

Livre – Autoclassificação

Inscrições pelo portal a partir de 03/07/2024.

Laboratório-Processo/Carimbográfico-Vocal

Com Marília Furman

A atividade propõe uma experimentação poética a partir de práticas combinadas entre um apetrecho portátil de impressão e um microfone aberto, de modo que, tanto textos/cartazes produzidos poderão ser declamados/vocalizados no microfone disposto para isso, quanto propostas vocais poderão ser traduzidas graficamente. O laboratório será ainda integrado por um músico que acompanhará o processo criando bases sonoras e/ou rítmicas. Esse projeto tem como referência movimentos experimentais das décadas de 50 a 70, como POEMA/PROCESSO, Poesia Concreta e NeoConcreta, Rádio arte, entre outros.

Dia 9/7, terça, das 14h às 16h

ETA

Livre – Autoclassificação

Distribuição de senhas com 30min de antecedência

FestA! Sticker Art para crianças

com Adriano Calsone, educador de Tecnologias e Artes

No contexto do tema Arte Urbana, proposto para o FestA! 2024, o educador do ETA trará uma oficina de Sticker Art para crianças. Cada participante criará o seu sticker em estilo livre, como também se utilizando da impressora 3D para a impressão de padrões diversos que servirão como moldes para os desenhos. No final da atividade, os stickers serão colados num painel gigante montado dentro do ETA.

Dias 6 e 13/7, sábados, das 14h às 16h

ETA

Livre – Autoclassificação

Distribuição de senhas com 30min de antecedência

Na lida com a rua: discussões sobre arte urbana

Com Rogério Padial e convidada (os)

Esta série de debates traz como pauta as vivências e os caminhos para realização de trabalhos de artes visuais em ambientes urbanos e em locais públicos, sobretudo no território do ABCDMRR. Cada encontro contará com artistas da região, com a mediação e curadoria de Rogério Padial, que apresentarão seus trabalhos e poderão compartilhar um pouco mais sobre como é a rotina e o fazer de quem está na lida da arte praticada na rua.

Dia 9/7, terça, das 11h às 13h

Dia 11/7, quinta, das 19h às 21h

ETA

Livre – Autoclassificação

Inscrições pelo portal a partir de 03/07/2024.