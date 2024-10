Santo André convida instituições para participar de feira de emprego para pessoas com deficiência

Termina na terça-feira (29) o prazo para credenciamento das empresas ou entidades interessadas em apoiar a Prefeitura de Santo André na realização da segunda edição do “Dia D de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência”, apresentando suas ações e tecnologias assistivas (recursos que visam proporcionar autonomia e independência) para inserção no mercado de trabalho e melhoria da qualidade de vida deste público. O evento acontece no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 – Centro), no dia 14 de novembro (quinta-feira), das 9h às 16h.

Com a primeira edição realizada em 29 de setembro do ano passado, no Dia Nacional de Inclusão Social e Profissional da Pessoa com Deficiência, o Dia D de Empregabilidade busca promover a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso ocorre por meio da aproximação deste público com empresas e entidades que promovem ações de inclusão profissional e que aplicam boas práticas em suas atividades empregadoras no que tange à contratação da pessoa com deficiência, em especial aquelas que busquem cumprir a Lei Federal nº 8213/1991, também conhecida como Lei de Cotas.

A iniciativa conta ainda com palestras relacionadas à empregabilidade para pessoas com deficiência e tecnologia, além da oferta de oportunidades de capacitação e orientações sobre o mercado de trabalho.

O chamamento, no entanto, é direcionado a pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, interessadas em participar exclusivamente com a apresentação de tecnologia assistiva e serviços de acessibilidade, realização de atividades lúdicas e distribuição de brindes. Serão selecionadas 10 empresas ou entidades interessadas em participar do evento. O edital com os detalhes do chamamento já pode ser acessado no site da Prefeitura, no link http://e-compras.santoandre.sp.gov.br/

Empresas que possuem oportunidades para pessoas com deficiência podem cadastrar suas vagas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR) de Santo André. O Dia D de Empregabilidade vai contar também com 15 empresas já definidas que também estarão captando currículos para preencher suas vagas, além do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. O telefone do CPETR é 4433-0778 ou 4433-0196.

A primeira edição do Dia D de Empregabilidade, realizada no ano passado também no Cine Theatro Carlos Gomes, recebeu a visita de cerca de 650 pessoas. Ao todo, 11 empresas e o CPETR ofereceram cerca de 150 vagas e captaram currículos para banco de talentos.

O evento, realizado por meio de parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, encerra a programação da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, evento anual que reúne as principais empresas, instituições de ensino, de pesquisa e agentes do ecossistema de inovação do ABC em uma programação que tem o objetivo de analisar, discutir e conhecer os avanços do setor. A Semana acontece de 11 a 14 de novembro, no Cine Theatro Carlos Gomes.