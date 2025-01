Sesc Mogi recebe Bia Souza e Atletas Campeões neste Verão

O Sesc Verão, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo para o incentivo à prática regular de atividades físicas e a um estilo de vida mais ativo, chega em 2025 à importante marca de 30 edições. Entre os dias 04 de janeiro e 16 de fevereiro, em todas as 43 unidades do Sesc no estado de São Paulo, o público de todas as idades poderá participar de uma programação gratuita e diversificada.

Nesta edição, o Sesc Verão traz como tema “Segue o Jogo!”, celebrando o contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas ao longo da vida. Desta maneira, a programação visa priorizar o convívio social, a inclusão e a diversidade, tendo como foco não apenas inspirar um estilo de vida ativo, mas também promover experiências duradouras que estimulem todas as pessoas a incorporarem o esporte em suas rotinas.

“O Sesc Verão, como um evento institucional de destaque para o Sesc São Paulo, simboliza o compromisso da instituição com a promoção do lazer, do esporte e das questões sociais que permeiam essas práticas. A cada ano, nas diferentes unidades, o evento proporciona oportunidades para que as pessoas se reúnam e experimentem, na prática, os benefícios do esporte e da atividade física para a qualidade de vida. Além disso, reforça a importância do esporte como um meio de enriquecimento cultural e de integração social, expandindo horizontes e valorizando a saúde e o bem-estar”, enfatiza o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclécio Massaro Galina.

Carol Seixas, Gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo, destaca que “estamos entusiasmados em anunciar que o Sesc Verão deste ano terá como grande destaque o Legado de Prática de Esporte e Atividade Física! As unidades do Sesc São Paulo organizaram uma programação gratuita repleta de possibilidades para todas as faixas etárias e níveis de condicionamento físico. Nesta edição, ressaltamos o poder transformador do Legado de Prática Esportiva e como ele pode impactar vidas de forma positiva. Nosso objetivo é inspirar os participantes a se apaixonarem por uma modalidade e continuarem envolvidos no esporte ao longo de todo o ano”.

A programação do 30º Sesc Verão oferecerá em todas as unidades do Sesc no estado, em espaços públicos e estações de trem da CPTM, uma série de atividades especiais, como aulas abertas, instalações, festivais, apresentações, vivências e recreações esportivas, permitindo que todas as pessoas se conectem, explorem novas modalidades e escolham quais esportes desejam praticar regularmente ao longo do ano e da vida.

Destaques da Programação – Grande São Paulo – A 30ª edição do Sesc Verão oferecerá ao público da capital paulista e da Grande São Paulo centenas de atividades para toda a família, tanto nas unidades do Sesc, quanto em espaços públicos e localidades externas.

Atletas – Dentre os destaques da programação, estão as presenças de importantes nomes que marcaram o esporte nacional, incluindo esportistas que fizeram história nos Jogos de Paris 2024. O público poderá conhecer, em diversas unidades do Sesc na capital e Grande São Paulo, a trajetória e participar de vivências e demonstrações ao lado de atletas como Bia Souza e William Lima (judô); Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane dos Santos, Arthur Nory e Arthur Zanetti (ginástica artística); Caio Bonfim (marcha atlética); Marcel Stürmer (patinação); Bruna Alexandre, Hugo Hoyama, Luca Kumahara (tênis de mesa); Ana Patrícia (vôlei de areia); Tiffany Abreu (vôlei); Gustavo Bala Loka (bmx), entre muitos outros.

O esporte paralímpico também marcará presença no Sesc Verão 2025, com a presença de nomes como Rogerinho R9 (futebol de amputados); Debora Menezes (taekwondo); Vitor Tavares (badminton), Carol Santiago (natação), Jerusa Geber (atletismo), Danielle Rauen (tênis de mesa) e Fernando Araujo (skate).



Abrindo o Sesc Verão em Mogi das Cruzes, no domingo, dia 5 de janeiro, às 15h, a unidade recebe a campeã olímpica do vôlei de praia Jackie Silva para uma vivência especial em sua recém-aberta quadra de areia.

RAINHA DA PRAIA – COM JACKIE SILVA



O legado vivo de um dos esportes mais vitoriosos do país será trazido com a presença de Jackie Silva, primeira campeã olímpica de vôlei de areia em Atlanta (EUA), 1996, juntamente com sua dupla Sandra, geração que inspira praticantes e outras atletas, no presente e no futuro da modalidade.

Data: 5/1, domingo, das 15h às 16h30. Local: Sesc Mogi das Cruzes

BATE-PAPO SOBRE JUDÔ COM BIA SOUZA E WILLIAM LIMA



Bia Souza, medalha de ouro em Paris.

Crédito: Alexandre Loureiro

Os atletas olímpicos de Paris 2024 também estarão no Sesc Verão de Mogi das Cruzes, como a judoca campeã Bia Souza. Ela recebe o público no sábado, dia 11 de janeiro. Já no domingo, dia 12 de janeiro, será a vez do atleta mogiano William Lima marcar presença. Essas atividades serão externas ao Sesc e realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte de Mogi das Cruzes e a Federação Paulista de Judô, no Ginásio Tuta (R. Prof. Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes – SP)

No primeiro encontro, o público poderá conhecer a história da Beatriz Souza, judoca brasileira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão – Paris 2024. E terá a oportunidade de conhecer e praticar um pouco desta modalidade olímpica. Beatriz Souza é uma judoca, sargento do exército e campeã olímpica brasileira. Nascida em Itariti (SP), iniciou a jornada no judô aos 7 anos na Associação Budokan (Peruíbe). Aos 15 anos se mudou para São Paulo para treinar no clube Palmeiras e depois Pinheiros. Possui resultados expressivos com medalhas de ouro em Pan-americanos, Grand Slams e recentemente a conquista olímpica e uma medalha de bronze por equipes em Paris, 2024, tornando-se a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro Olímpica na história do Esporte Clube Pinheiros. Na final da categoria acima de 78 kg, derrotou a israelense Raz Hershko. A vitória marcou um momento histórico.

11/1, Sesc Mogi das Cruzes, sábado, às 10h Local: Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – “Tuta” – R. Prof. Ismael Alves dos Santos, 560

O medalhista olímpico William Lima treinava em Mogi das Cruzes. Crédito: Wander Roberto

O judoca de Mogi das Cruzes Willian Lima contará um pouco da sua história e da sua trajetória no judô, que o levaram a conquistar duas medalhas nas olimpíadas de Paris: prata no individual, categoria até 66kg e bronze por equipes. William Lima iniciou na modalidade com 6 anos de idade e foi treinado pelo conhecido Sensei Paulino Namie que continua ensinando atletas na cidade. É vencedor de campeonato mundial militar, jogos Pan-americanos e medalhista de Grand Slams. Em Paris, 2024 foi vencedor de duas medalhas olímpicas, prata pelo individual e bronze por equipes.

12/1, domingo, às 10h Local: Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – “Tuta” – R. Prof. Ismael Alves dos Santos, 560.

A seguir conheça as demais programações para o Sesc Verão em Janeiro/2025. São vivências, clínicas, aulas abertas e encontros que objetivam deixar o participante mais próximo dos esportes e com vontade de praticar o ano todo.

Programe-se e venha curtir o verão com Esportes!



Energia em Movimento!

Com Quality Ville

Treino coletivo com música, exercícios variados, equipamentos e muita energia para celebrar a chegada do Sesc Verão!.

De 4/1, sábado, das 10h às 11h.

Tenda .

Vagas Limitadas.



Hidroanimação

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

ulas abertas com ritmos, movimentos, jogos e brincadeiras recreativas. Uma experiência dinâmica que promove interação e diversão para todos!.

De 4/1 a 30/3, sábados e domingos, das 11h às 11h30.

Piscina.

Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.

Vôlei de Praia

Nesta atividade, os participantes poderão conhecer os fundamentos básicos do vôlei de praia, realizado em quadra de areia.

Dia 4/1, sábado, das 13h às 17h.

De 4 a 7/2, terça a sexta, 17h30 às 18h30

Quadra de Areia.

Grátis.



Tabuleiro Esportivo

Por meio de um Tabuleiro condutor do jogo, as equipes de várias idades são convidadas a realizar práticas corporais e esportivas, em uma disputa divertida e emocionante.

Dia 4/1, sábado, 14h às 17; 5/1 domingo, das 13h às 15h.

Gramado.

Recreação Aquática

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Ações lúdicas com brincadeiras, jogos e esportes aquáticos, promovendo diversão e interação entre os participantes..

De 4/1 a 30/3, sábados e domingos, das 14h30 às 15h30.

Piscina.

Vagas Limitadas. Grátis. Obs: somente com credencial e exame dermatológico válido.



Yoga Integral

Com Regina Botelho

O Yoga Integral combina exercícios de respiração (pranayama), posturas (ásanas) e práticas de meditação e relaxamento (dharana e dhyana) para elevar a consciência e integrar todas as áreas do ser.

De 5 a 26/1, domingo, das 10h às 11h.

Tenda.

Vagas Limitadas.

Grátis.



Olimpíadas Brincantes

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Ação educativa com diversos jogos e brincadeiras, estimulando o movimento e promovendo a sociabilização entre os participantes..

De 7 a 24/1, terça a sexta, das 15h às 16h

Gramado.

Grátis.



Gincana Esportiva

Com New Workout

Ação com jogos e brincadeiras variadas, como cabo de guerra, estafetas e desafios motores, em uma gincana divertida e dinâmica para todos os participantes.

De 7 a 10/1, terça a sexta, das 16h às 18h.

Quadra Verde.

Vagas Limitadas.

Grátis.



Beach Tennis

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

O beach tennis (conhecido como tênis de praia ou areia) se destaca pelo dinamismo e intensa movimentação corporal, podendo ser jogado individualmente ou em duplas.

De 7/1 a 16/2, terça a sexta, 17h30 às 18h30; sábados e domingos, das 15h às 16h.

Quadra de Areia.

Grátis.



Ritmos Flashback anos 80

Com New Workout

Nessa aula animada, convidamos o público para uma experiência de ritmos e diversão.

De 7 a 10/1, terça a sexta, das 19h às 20h.

Galpão.



Lian Gong

Com Eliete Ramos

A ginástica terapêutica chinesa combina medicina tradicional e cultura física para fortalecer o corpo de maneira harmoniosa..

De 11 a 25/1, sábados, das 19h às 21h.

Dia 23/1, quinta, 16h30 às 17h30

Tenda.

Grátis.



Escalada Radical

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Nesta atividade, o público poderá aprender os fundamentos básicos da modalidade e vivenciar a experiência de escalar.

De 14 a 17/1, terça a sexta, das 14h às 19h.

Dias 18 e 19/1, sábado e domingo, 10h às 17h

Praça de Convivência.

Grátis.

A partir de 4 anos.



Danças Brasileiras

Com Terra da Alegria

Aula aberta de danças brasileiras, com variação de ritmos como samba, samba-rock, forró, entre outros..

Dias 14 e 16/1, terça e quinta, das 19h às 20h.

Galpão.

Grátis.



Pilates

Com Terra da Alegria

Nesta atividade, o público poderá conhecer e vivenciar os princípios básicos que compõem o método.

Dias 15 e 17/1, quarta e sexta, das 19h às 20h.

Galpão.

Grátis.

A partir de 12 anos.



Futevôlei das Minas

Com Quality Ville

Com foco na equidade de gênero e na promoção de esportes em espaços seguros, esta ação é dedicada especialmente à prática e ao treino das técnicas de futevôlei para mulheres.

Dia 18 e 19/1, sábado e domingo, das 10h às 12h.

Quadra de Areia.



Jump

Com ativava

Nesta atividade, convidamos o público a experimentar a modalidade e descobrir suas vantagens de forma divertida e energizante.

Dias 21 e 22/1, terça e quarta, das 19h às 20h

Galpão. Vagas Limitadas.

Grátis.



Spinning

Com Life Quality Esgrima

Utilizando bicicletas ergométricas, esta atividade proporciona um exercício completo para o corpo, promovendo melhoria da resistência, aumento da força e a superação de limites pessoais.

Dias 23 e 24/1, sábado e domingo, das 19h às 21h.

Galpão.

Grátis.

A partir de 12 anos.



Duathlon Indoor

Com Ativiva

Nesta ação, os participantes terão a oportunidade de vivenciar duas modalidades emocionantes.

Dia 25/1, sábado, das 9h às 10h.

Inscrições no App Credencial Sesc SP ou Portal Sesc a partir de 1/01

Praça de Convivência.

Grátis.



Arena Tênis de Mesa

Com Itaim Keiko.

Dia 25/1, sábado, 10h às 17h e

Dia 26/1, domingo, 10h às 13h.

Galpão

Grátis.

A partir de 16 anos.



Festival de Tênis de Mesa

Com a paratleta Danielle Rauen.

Festival da modalidade com medalhas para todos os participantes.

Dia 26/1, domingo, 14h às 17h.

Grátis.

Esporte de Campo

Vivencie esportes e jogos adaptados para o campo, como flag football, beisebol, frisbee, softball, badminton, entre outros.

De 28 a 31/1, terça a sexta, das 15h às 16h.

Gramado.

Grátis.

A partir de 5 anos.



Trans no Corre

Com coletivo trans no Corre

Bate-papo sobre gênero, sexualidade e a acessibilidade de pessoas transgênero à cultura esportiva, seguido de uma aula aberta de corrida.

Dias 28 3 30/1, terça e quinta, 19h às 21h.

Galpão.

Vagas Limitadas.

Grátis.



Lambaeróbica

Com Terra da Alegria

A prática desenvolve resistência cardiovascular e cardiorrespiratória, além de explorar a versatilidade de ritmos como pagode, axé, arrocha e outros..

Dias 29 e 31//1, quarta e sexta, das 19h às 21h.

Galpão. Grátis