Sesc Itaquera apresenta nova edição da exposição virtual ‘Ser Atleta’

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris acabaram, mas para além das competições e dos resultados alcançados, a ocasião trouxe uma valiosa oportunidade para importantes e necessárias reflexões.

Afinal, a ideia de vencer obstáculos e superar os limites do corpo vai além do desempenho esportivo. Muitas dificuldades impostas referem-se, também, a diversificadas maneiras de ser e estar no mundo. E tais adversidades, claro, afetam as práticas esportivas, sobretudo em âmbito profissional e competitivo. Daí a importância do reconhecimento e do respeito às alteridades para a conquista de uma sociedade mais justa e democrática.

É sob esta perspectiva que o Sesc Itaquera lança na plataforma digital do portal Sesc SP, a 2ª edição da exposição virtual Ser Atleta, que aborda a relação entre esporte e temas contemporâneos emergentes, como questões étnico-raciais, de gênero e sexualidade, de identidade e pertencimento.

Com curadoria da jornalista, pesquisadora e professora Katia Rubio – e o apoio institucional do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) -, o projeto mergulha em mais de duas décadas de histórias e pesquisas acerca do esporte brasileiro.

Como resultado deste trabalho, é possível imergir em alguns eixos temáticos para conhecer as vivências de atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros, de diferentes épocas e modalidades esportivas, por meio de seus próprios relatos; a diversidade de corpos e experiências que compõem o cenário esportivo e apreciar um ponto de vista que desconstrói as noções convencionais de normalidade e padrões corporais.

Os cinco eixos tratados na exposição Ser Atleta fazem também uma referência aos cinco aros olímpicos, que representam a união dos continentes, e trazem os seguintes temas: Ser Diferente?; Ser LGBTQIAPN+; Ser Migrante; Ser Mulher; Ser Negra e Negro.

Em cada um deles, seis atletas (4 olímpicos e 2 paraolímpicos) narram – por meio de fotos, vídeos, textos, animações e áudios – suas histórias de pertencimento e identificações sociais.

Encontrar no esporte pessoas que representem a diversidade humana em posição de destaque pode suscitar novos olhares e auxiliar no enfrentamento ao preconceito e à discriminação,advindos do racismo, machismo, misoginia, assédio, homofobia, transfobia, xenofobia, gordofobia, capacitismo, segregação e exclusão social.

Que os recentes Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris favoreçam, também,a possibilidade de mais reflexões e diálogos.

SERVIÇO

Exposição virtual Ser Atleta – plataforma Sesc SP

Curadoria: Katia Rubio

Exposição virtual permanente

Acesse em: sesc.digital/colecao/ser-atleta

Autoclassificação: Livre

Grátis

Sobre o Sesc Itaquera

Inaugurada em 1992, a unidade está localizada em uma reserva ambiental, com mais de 350 mil m², na maior área de Mata Atlântica da Zona Leste de São Paulo. Faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Carmo, ao lado do Parque do Carmo e do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo.

Endereço: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Funcionamento: quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h

Informações: (11) 2523 9200

Acesso: Grátis

Estacionamento: 1.060 vagas – Consulte preços no local

Site: www.sescsp.org.br/itaquera

instagram.com/sescitaquera/

facebook.com/sescitaquera

Transporte Público: Metrô Itaquera – 7200m / Terminal São Mateus – 5200m.