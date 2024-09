Sesc Casa Verde traz programação voltada para crianças com foco na cultura negra

O Sesc Casa Verde oferece uma programação infantil com atividades que destacam a cultura afro-brasileira durante o mês de setembro. O público poderá conferir de perto espetáculo circense, vivências e oficinas com arte, dança e música. O grupo Fulelê Infância oferece em Fulelê de Brincar (7 e 8 de setembro, às 14h) um espaço interativo para famílias, onde as brincadeiras e músicas permitem uma vivência lúdica das culturas africanas. A companhia é reconhecida pela criação de jogos afro-referenciados artesanais, conectando bebês e crianças às tradições culturais africanas de forma educativa.

Eranko (8 de setembro, às 16h), apresentado pela companhia Circo de Ébanos, combina o circo contemporâneo com elementos da cultura afro-brasileira, apresentando capoeira, dança e batuques. São performances em diversos aparelhos, incluindo a perna de pau, a roda alemã e a roda Cyr. O elenco do coletivo é composto totalmente por artistas negros e periféricos. São jovens construindo um caminho artístico por meio de referências do circo clássico, contemporâneo e conhecimentos afro-brasileiros.

A intervenção Xirezinho – Brincando com a Natureza (15 de setembro, às 16h), liderada pela escritora Priscila Obaci, é uma experiência interativa que explora os Orixás por meio dos elementos naturais que eles representam, envolvendo crianças e adultos em uma conexão corporal por meio do toque e música ao vivo. Priscila é uma multiartista negra, fundadora do Instituto Poesias Pós Parto, praticante de candomblé e seu trabalho permeia entre teatro, dança e poesia.

Musicalização Para Bebês (14 e 28 de setembro, às 11h), com Quiara Jofre, tem como prioridade o contato com a cultura africana, explorando canções, movimentos corporais, narrativas e instrumentos musicais. Quiara é bailarina, atriz e arte-educadora, e pesquisa as danças folclóricas e afro-brasileiras.

A oficina Dança Afro-brasileira Para Pequenos – Dançando e Brincando (21 e 28 de setembro, às 14h30) é realizada por Denilson de Paula, em parceria com Quiara, e cria um ambiente de interação e conscientização corporal, onde crianças e suas famílias são incentivadas a explorar movimentos e gestos inspirados em danças de origem africana. Denilson de Paula dedica-se há mais de 20 anos a projetos relacionados à música, percussão e dança popular brasileira.

Já na oficina Xirezinho: Desenhando Com a Natureza (Domingos, dia 22 de setembro, às 11h30, Dia 29 de setembro, 14h30), Priscila Obaci e o ilustrador Cawê Tumbi conduzem uma experiência visual e poética, onde o público é convidado a criar imagens inspiradas nas ayabás, as orixás femininas, utilizando tintas naturais feitas de terra, temperos e folhas. Cawê é um ativista do movimento negro que utiliza sua profissão de ilustrador para criar trabalhos contra o racismo.

Todas as atividades oferecem uma oportunidade de imersão nas culturas africanas e afro-brasileiras, promovendo a conexão entre gerações e a valorização das tradições ancestrais de forma lúdica e educativa.

Serviços:

Fulelê de Brincar – com Fulelê Infância

Dia 7 e 8 de setembro, Sábado e Domingo, às 14h. Espaço de Brincar. Livre.

https://www.sescsp.org.br/programacao/fulele-de-brincar-7

Eranko com Circo de Ébanos

Dia 8 de setembro, Domingo, às 16h. Arena. Livre

https://www.sescsp.org.br/programacao/eranko-10

Musicalização Para Bebês – com Quiara Jofre

Dia 14 e 28 de setembro, Sábado, às 11h. Espaço de Brincar. Livre.

https://www.sescsp.org.br/programacao/musicalizacao-para-bebes-4

Xirezinho: Brincando com a Natureza – Com Priscila Obaci

Dia 15 de setembro, Domingo, às 16h. Arena. Livre.

https://www.sescsp.org.br/programacao/xirezinho-brincando-com-a-natureza-7

Dança Afro-brasileira Para Pequenos – Dançando e Brincando – com Quiara Jofre e Denilson de Paula

Dia 21 e 28 de setembro, Sábado, às 14h30. Espaço de Brincar. Livre.

https://www.sescsp.org.br/programacao/danca-afro-brasileira-para-pequenos-dancando-e-brincando

Xirezinho: Desenhando com a Natureza – Com Priscila Obaci e Cawê Tumbi

Domingos, dia 22 de setembro, às 11h30, Dia 29 de setembro, 14h30 Sala 4. Livre.

https://www.sescsp.org.br/programacao/xirezinho-desenhando-com-a-natureza

Sesc Casa Verde

Horários de funcionamento: terça a sexta-feira, 10h às 19h; sábados, domingos e feriados, 10h às 18h

Endereço: Avenida Casa Verde, 327, São Paulo – SP

Bilheteria: terça a sexta, 10h às 18h30; sábados, domingos e feriados, 10h às 17h30.

Bicicletário: necessário uso de corrente e cadeado. 28 vagas.

Estacionamento: entrada pela Rua Soror Angélica, 751.