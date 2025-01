Sesc Belenzinho apresenta o espetáculo circense ÍTACA

Um barco, um único valente e pitoresco marinheiro, uma viagem pelo oceano, a tormenta e o encalhar em uma ilha deserta. A luta pela sobrevivência. Esta é uma sucinta sinopse do espetáculo de palhaçaria e acrobacia “Ítaca“.

Ítaca é um solo do artista Thiago Andreuccetti, palhaço e acrobata que integrou o elenco do Cirque Du Soleil no show “Amaluna”. O artista desenvolve um trabalho completamente autoral sobre um aparelho inédito no Brasil – o Mastro Culbuto – em um espetáculo que mistura duas técnicas circenses: Palhaço e Mastro Chines, promovendo uma inovação no atual cenário cultural já saturado das artes circenses.

Os processos criativos de “Ítaca” nascem em 2020, através do Edital de Fomento ao Circo para a cidade de São Paulo, resultado de uma pesquisa continuada em palhaçaria e mastro chines, muitas delas vivenciadas no show “Amaluna” do Cirque du Soleil, em que a história da sua personagem passava-se numa ilha, após um naufrágio. Mas, foi em 2019 que conheceu o Mastro Culbuto, uma mistura de mastro chinês com o que conhecemos aqui no Brasil com o João Bobo, o aparelho lembra muito os movimentos de um barco. A criação do solo ocorre em meio a vivência pandêmica e o artista realiza todos os seus treinos no quintal de casa.

A pandemia e os sentimentos, emoções e sensações vividos por todos nós, moldaram o trabalho num sentido mais sutil: a figura de um pescador náufrago, isolado num barco, sem contato com outros seres humanos, tentando sobreviver a algo que ele ainda não entende e, por isso, sendo atacado por sentimentos como depressão, ansiedade, medo, solidão, saudade de casa, de quem se ama.

Tratar desses temas é sempre muito delicado, mas ao mesmo tempo necessário. “Porque ao olharmos de frente para o que vivemos, podemos processar todos esses sentimentos e sair fortalecidos da experiência. É exatamente disso que o poema de Kaváfis, que inspirou Itaca, diz: ‘(…) Os Lestrigões e os Ciclopes, o feroz Poseidon, não os temas, tais seres em teu caminho jamais encontrarás, se teu pensamento é elevado, se rara emoção aflora teu espírito e teu corpo. (…)'”, declara o palhaço e acrobata.

Thiago Andreuccetti – palhaço que já integrou o elenco do Cirque Du Soleil, entre 2018 e 2020, no show “Amaluna”, onde nasce as primeiras pesquisas técnicas e dramatúrgicas para a montagem de Ítaca. O artista dá vida a Santiago – inspirado em livros como “O Velho e o Mar”, de Hemingway, a “Odisseia” de Homero e no poema homônimo de Constantino Kavafis -, um homem do mar-palhaço que se equilibra no seu pequeno barco-casa, mergulhado na eterna viagem que é a vida.

Sinopse

Um barco chamado Ítaca, tripulado por um único, valente e pitoresco marinheiro, cruza o oceano. De repente, uma implacável tempestade muda o rumo da aventura. Barco e barqueiro, levados pela tormenta, encalham em uma ilha deserta. Ali, a urgência da vida se traduzirá em cada gesto, cada rabugice e cada sonho.

Com humor sensível e técnica apurada, Ítaca é um espetáculo para todas as idades; uma oportunidade para se divertir e refletir a partir dos desvios do destino.

O artista

Thiago Andreuccetti e um artista brasileiro com mais de 20 anos de carreira, que mistura técnicas físicas de construção de personagens como: Commedia dell’Arte, Laban e as qualidades do movimento, Mímica Corporal Dramática e ensinamentos do mestre Klauss Vianna. Palhaco desde 2003, estudou com professores(as) do Brasil e do mundo como: Luis Louis, Esio Magalhaes, Bete Dorgan, Mario Bolognesi, Ana Luisa Bellacosta, La Minima, Aziz Gual, André Casaca e Drs. da Alegria. Em teatro participou de dezenas de produções, destacando-se: “Facas nas Galinhas”, dir. de Francisco Medeiros, “A Condessa e o Bandoleiro”, dir. Fernando Escrich e “Henriques” da Cia. Vagalum Tum Tum. De 2018 a 2020 foi o palhaço “Tito” no show “Amaluna” do Cirque du Soleil, excursionando dezenas de países nas Américas do Sul e do Norte. Desde 2012 desenvolve um trabalho como orientador corporal e preparador físico de elenco ministrando oficinas de curta e longa duração, tendo como base as técnicas as quais se dedica. Orienta alunos de Palhaçaria no curso Física Cômica no espaço Improclube em SP; foi preparador corporal dos espetáculos: “Julietas”, “Tarsila” e “O Beco” da Cia. de Inventos; “Jogo de Imaginar” da Cia Barracão Cultural e orienta o treinamento de monitoria do Acampamento Nosso Recanto. Está em cartaz com seu solo “Ítaca”.

Ficha técnica

Idealização, coordenação artística e atuação: Thiago Andreuccetti

Direção: Luciana Viacava

Dramaturgia: Nereu Afonso da Silva

Trilha Sonora: Alexandre Maldonado

Concepção de luz: Giuliana Cerchiari

Técnica e operação de luz: Ana Matie

Técnico de som: Cic Morais

Criação, contrarregra e sonoplastia: Ivy Donato

Construção do Mastro Cubulto: Cenografia Sustentável, Evas Carreteiro, Art&Solda

Mastro: Gaia Pole

Adereços: Tetê Ribeiro e Ivy Donato

Sombras: Lucas Luciano.

Figurinos: Marichilene Artisevskis

Costureira: Judite Lima

Envelhecimento do figurino: Foquinha

Nariz de palhaço: Carol do Amaral.

Fotos: Mariana Serzedelo e Weslei Soares

Produção executiva: Caruá Produções (Marina Mioni)

Serviço

Espetáculo: Ítaca

Com: Thiago Andreuccetti

De 1º a 16 de fevereiro. Sábados e domingos, às 16h.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia-entrada); R$ 12,00 (Credencial Plena); Crianças até 12 anos não pagam ingresso.

Vendas no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Local: Sala de Espetáculos I (130 lugares). Duração: 50 min. Classificação: Livre.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700



Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

Sesc Belenzinho nas redes

