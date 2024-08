Sesc Belenzinho apresenta a rapper Ajuliacosta

No dia 17 de agosto, sábado, o Sesc Belenzinho apresenta show a rapper Ajuliacosta que acontece na Comedoria, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

A cantora começou a escrever as músicas aos 12 anos e frequentava as batalhas de rima que aconteciam no centro de Mogi. Aos 14 anos foi convidada para participar do grupo Mistura de Fatos. Entretanto, o sonho não durou por muito tempo, já que os primeiros shows começaram a aparecer e, como ainda era adolescente, precisava contar com a permissão da mãe e logo saiu do grupo.

Ajuliacosta deu uma pausa na carreira musical, e deu espaço para o empreendedorismo. A rapper tem uma marca de roupas com seu nome. Mais tarde lançou o primeiro EP, de três faixas, de forma independente. Retorna a cena musical com Mina Chavosa e o EP Aju.

Em 2023 lança seu primeiro álbum Brutas amam, choram e sentem raiva com composições que apresentam conteúdos que refletem sobre a vulnerabilidade da mulher negra. O álbum é uma obra conceitual, dividida em dois lados, A e B, com cinco faixas em cada parte. Todo o álbum foi pensado em falar um pouco sobra vulnerabilidade da mulher negra, sair um pouco desse lugar de estar sempre forte e dizer que Brutas amam, choram e sentem raiva e está tudo bem.

Serviço

Show: Ajuliacosta

Dia 17 de agosto. Sábado, às 20h30.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

Sesc Belenzinho nas redes

Facebook | Instagram | YouTube: @sescbelenzinho