Sesc Belenzinho apresenta a cantora e compositora Nina Maia

A cantora e compositora Nina Maia apresenta-se no Teatro do Sesc Belenzinho no dia 12 de julho, sexta, às 21h.

Nina Maia é cantora, compositora, instrumentista e produtora de São Paulo (SP). Sua música caminha entre o jazz contemporâneo e o pop. Sua carreira solo teve início em 2021, com o single De Dentro, coproduzido em parceria com Lúcio Maia (ex-Nação Zumbi).

Com o lançamento de Amargo, Nina Maia dá mais um passo em sua carreira solo. Este é o quarto single da cantora e compositora. Em 2021, Nina despontou sua série de divulgações com De Dentro, single autoral que teve coprodução de Lúcio Maia (ex-Nação Zumbi). Dois anos depois ela revelou mais duas canções: Gosto Meio Doce, música de Felipe Távora, com arranjo e produção de Nina, Yann Dardenne e Francisca Barreto e Sua, mais uma canção autoral de Nina, e que veio acompanhada de um videoclipe cinematográfico com direção de Gabriela Boeri. Em um criativo diálogo com a música pop contemporânea e o experimentalismo, características estéticas já intrínsecas ao seu processo criativo, Amargo desponta aqui como a primeira novidade de 2024 de Nina, que promete para este ano ainda o lançamento de mais um single e do seu primeiro disco de estúdio, com previsão de estreia para o segundo semestre.

Nina colaborou em trilhas sonoras de seis longas-metragens nacionais, incluindo uma versão estonteante de I Will Survive, gravada ao lado das cantoras Maria Gadú, Iza e Liniker, para o filme Todas as Canções de Amor (2018). Com a cantora e compositora Tiê, Nina compôs para o disco Gaya, lançado por Tiê em 2017.

Serviço

Show: Nina Maia

Dia 12 de julho de 2024. Sexta, às 21h.

Valores: R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 15,00 (Credencial Sesc).

Ingressos disponíveis somente nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

