Serviços do Cate e Ade Sampa estarão suspensos segunda (8) e terça-feira (9)

Os atendimentos dos serviços administrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) da Prefeitura estarão suspensos na segunda-feira (8) e na terça-feira (9), em virtude do feriado que comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. As alterações no atendimento seguem o Decreto de número 63.111 de 29 de dezembro de 2023, sobre o funcionamento das repartições públicas municipais da administração direta, autárquica e fundacional.

As unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, a rede de coworkings Teia e postos da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento estarão fechados nos dias 8 e 9. As atividades serão retomadas na quarta-feira (10), nos horários normais.

Durante todo o mês de julho estão sendo oferecidas diversas oportunidades pelo Cate e outros programas da Prefeitura. As inscrições para participar de processos seletivos e concorrer a vagas de emprego no Cate podem ser feitas por meio deste link. Além disso, é possível conferir e realizar inscrições para as atividades da rede de coworking Teia por meio do Sistema Ade Sampa.

Serviço:

Agendamento

Central 156

http://sp156.prefeitura.sp.gov.br/

Habilitação do Seguro-Desemprego

Formalização para o MEI – Microempreendedor Individual

Inscrições para vagas de emprego e qualificação profissional no Portal Cate

Confira aqui como utilizar a rede Teia

Atendimento ao Empreendedor envie um e-mail para:

atendimento@adesampa.com.br