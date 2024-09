Série gratuita Coro na Capital percorre mais três locais de São Paulo

O Coro da Osesp fará apresentações em mais três espaços da capital paulista em setembro, regido por seu Maestro Preparador, William Coelho, na segunda etapa de 2024 da série gratuita Coro na Capital. Este projeto de itinerância, que já se tornou tradicional na agenda deste conjunto vocal da Fundação Osesp, tem por objetivo mostrar um pouco do que é produzido e apresentado na Sala São Paulo a novos públicos, em diferentes locais da cidade.

O programa dos três recitais a capella, que acontecem entre terça (24/set) e sexta-feira (27/set), percorre o repertório coral mundial por meio de nomes como os brasileiros Heitor Villa-Lobos (Choros nº 3 — Pica-pau), Aylton Escobar (Sabiá, coração de uma viola) e Ronaldo Miranda (Suíte nordestina); o italiano Antonio Lotti (Crucifixus a oito vozes); o argentino Astor Piazzolla (Fuga y misterio); e os norte-americanos contemporâneos Morten Lauridsen (O magnum mysterium) e Eric Whitacre (Sleep), entre outros.

Esta segunda – e última etapa – do Coro na Capital em 2024, ano em que o Coro celebra três décadas de atividades, tem início com uma performance na Fábrica de Cultura Brasilândia, na região norte de São Paulo, na terça (24/set, às 15h). Na quinta-feira (26/set), porém às 19h, o corpo artístico volta a se apresentar na Igreja Luterana da Paz, na região sul da capital. E finaliza esta fase do projeto com um recital na Igreja Anglicana da Santíssima Trindade, na região central de São Paulo, sexta (27/set) no mesmo horário (19h). Todas as apresentações são gratuitas e a distribuição de ingressos na Fábrica de Cultura Brasilândia ocorre 1h (uma hora) antes do início na bilheteria do espaço, limitada à capacidade máxima. Nas igrejas, a entrada é livre.

SERVIÇO

24 de setembro, terça-feira, às 15h00

Fábrica de Cultura Brasilândia – Teatro | Av. General Penha Brasil, 2508, Brasilândia, São Paulo, SP

Taxa de ocupação limite: 270 lugares

26 de setembro, quinta-feira, às 19h00

Igreja Luterana da Paz | Rua Verbo Divino, 392, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP

Taxa de ocupação limite: 300 lugares

27 de setembro, sexta-feira, às 19h00

Igreja Anglicana da Santíssima Trindade | Praça Olavo Bilac, 63, Santa Cecília, São Paulo, SP

Taxa de ocupação limite: 150 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Distribuição gratuita de ingressos 1h (uma hora) antes do início da apresentação, limitada à capacidade máxima do espaço (Fábrica de Cultura Brasilândia); nos demais espaços, a entrada é livre.

Mais informações em (11) 3367-9500 (Fundação Osesp) ou no site da Osesp.