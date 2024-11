Sérgio Mallandro se apresenta no Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Considerado um dos artistas mais conhecidos do Brasil e autor de bordões que marcaram gerações, Sérgio Mallandro estará no palco do Multiplan Hall ParkShopping São Caetano, na próxima quinta-feira (5 de dezembro), às 21h30.

Em seu stand up comedy, Os perrengues de Mallandro, o humorista promete ir além do “glu glu” e “yeh yeh”, fazendo a plateia morrer de rir com histórias hilárias da sua carreira e do seu cotidiano. O premiado espetáculo está de cara nova e com histórias inéditas.

Com classificação para 18 anos, a venda dos ingressos já está disponível.

Serviço:

Apresentação: 05/12/2024

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Abertura da casa: 19h30

Horário do show: 21h30

Endereço: ParkShopping São Caetano – Alameda Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsável legal.

Sujeito a alteração por Decisão Judicial.