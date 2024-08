Sepultura se apresenta neste sábado (10), no Clube dos Portuários, em Santos

O som pesado e melódico da banda Sepultura chega a Santos neste sábado (10). A banda de metal mais famosa do Brasil vai invadir o Clube dos Portuários com a turnê “Celebrating Life Through Death” para se despedir dos fãs santistas. Os portões abrem às 18 horas.

A banda mineira, que tem 40 anos de história, anunciou o encerramento do grupo no fim de 2023. Para comemorar a trajetória e celebrar o amor dos fãs pela música, os artistas estão na estrada com a turnê de despedida, iniciada em março. O grupo passa ainda por outras cidades do Brasil, Estados Unidos e outros países latinos e europeus.

Em Santos, a banda se apresenta com a formação atual, com Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (vocais) e Greyson Nekrutman (bateria).

O setlist dos shows terá diversos clássicos da banda. “Attitude”, “Troops Of Doom”, “Kairos”, “Ratamahatta” e “Roots Bloody Roots” serão algumas das faixas. O Sepultura deverá lançar ainda um disco gravado ao vivo, com 40 faixas registradas durante a turnê.

O show é uma produção do Arena Club, uma das mais conhecidas casas de show da Baixada Santista.

Ingressos

Os fãs ainda podem garantir seus ingressos por meio do link https://articket.com.br/e/2255/sepultura-em-santos.

Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada. Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

A Associação Atlética dos Portuários de Santos está localizada na Rua Joaquim Távora, 424 – Marapé, Santos.

Serviço

Sepultura – Celebrating Life Through Death – Turnê de Despedida

Data: 10/08 – Sábado

Hora: Abertura dos portões às 18h

Local: Associação Atlética dos Portuários de Santos – Rua Joaquim Távora, 424 – Marapé

Ingressos: https://articket.com.br/e/2255/sepultura-em-santos