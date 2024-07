SENAI-SP oferece oportunidades em capacitação e serviços para área de Tecnologia

Essencial para a economia por seu caráter estrutural, a área de Tecnologia é também a oportunidade de vida e carreira para muitos jovens. Esse futuro existe e está sendo construído, hoje, em instituições brasileiras. No Futurecom 2024, de 08 a 10 de outubro, no São Paulo Expo, as iniciativas para preencher esses quadros serão apresentadas e discutidas, porque, no Brasil, apesar do grande potencial, ainda existe um déficit de profissionais. De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o País forma 53 mil pessoas por ano em cursos tecnológicos e a média anual demandada é de 159 mil profissionais. A expectativa é que, até 2025, a demanda acumulada seja de 797 mil postos para o setor.

O SENAI-SP tem trabalhos e projetos que se mostram essenciais para revolucionar o mercado de trabalho de tecnologia nacional. “Apesar de o cenário de carência de mão de obra especializada e de boa formação chamar atenção e nos preocupar, temos um exemplo bem-sucedido no SENAI-SP, realizado já há muitos anos e que tem sido replicado pontualmente em vários estados da Federação, levando em consideração a diversidade regional e as diferenças econômicas do Brasil, sem contudo atender de forma substantiva as grandes lacunas deixadas por um ensino básico deficiente e pouco atrativo em termos de carreiras STEM, ou seja, voltadas à Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática”, destaca Hermano Pinto, diretor da Informa Markets, responsável pelo Futurecom, maior evento de Tecnologia, Telecomunicações e Transformação digital da América Latina.

O SENAI possui atuação em diversas frentes: parcerias com empresas, incentivos de pesquisa e preparação para competições internacionais para formar novos talentos. De acordo com o professor Gustavo Henrique da Silva, diretor do SENAI-SP – unidade SENAI Informática, a instituição se atualiza constantemente e atua para atender a demanda atual da indústria. De acordo com ele, os profissionais mais requisitados são programadores em geral, especialista de arquitetura e configuração de redes, desenvolvedores de aplicativos móveis e de sistemas ligados a Logística, Compras, Cabeamento Estruturado, Roteadores e Computação em Nuvem. “A formação é focada no conhecimento para que esses especialistas fiquem aptos a configurar aplicações em servidores em nuvem, além de estruturar hospedagem de sistemas e de cibersegurança, pois a digitalização é responsável por grandes operações da indústria, que vão desde a gestão da matéria-prima até as entregas finais de toda a cadeia produtiva”, explica.

Tecnologias que chamam atenção do grande público, como a Inteligência Artificial (IA), por exemplo, ainda demandam muita pesquisa e os alunos já estudam e aprofundam pesquisas, inclusive em modalidades de Nível Superior e Pós-Graduação também oferecidas pela instituição. “A IA, apesar de cada vez mais conhecida, carece de mais desenvolvimento de criação de modelos e algoritmos para auxiliar a indústria na tomada de decisão para uso em modelos de aprendizagem e Machine Learning”, destaca Silva.

Além disso, para atender parte da mão de obra qualificada que a indústria vai demandar com a digitalização, o SENAI-SP se uniu a cinco grandes empresas de tecnologia – Google, Microsoft, Amazon, Oracle e Cisco – em uma iniciativa inédita, para ampliar a oferta de cursos de Formação Técnica e Aperfeiçoamento em Tecnologia da Informação, de forma totalmente gratuita. Este ano, vai ofertar 95 mil vagas gratuitas em cursos na área de Tecnologia da Informação. Em quatro anos, a instituição oferecerá 315 mil vagas em todo estado de São Paulo. Até o momento, já foram atendidas 185 mil matrículas.

Com o mercado de TI aquecido, a especialização nas áreas de contextualização de dados e programação é uma opção que o SENAI-SP abre para apoiar os alunos oferecendo ensino superior de classe mundial. Kaik Aquino de Lima, 19, está cursando a faculdade de Ciência de Dados, no SENAI Informática, e destaca que sua escolha foi por ser um curso referência e completo. “Estou adquirindo habilidades técnicas, tanto teóricas como práticas, para solucionar as necessidades da indústria. Estamos em busca de contribuir com inovações em tecnologia e auxiliar decisões estratégicas em problemas reais ao redor do mundo”, comemora.

Conhecimento que muda vidas

Todo o esforço e dedicação de alunos e professores do SENAI-SP para formar mão de obra qualificada também tem sido colocado à prova desde 1981 com a participação de delegações brasileiras na maior competição de educação profissional do mundo, que reúne 85 países: a Worldskills Competition. Este ano, será realizada em Lyon, na França, de 10 a 15 de setembro.

A delegação brasileira conta com 29 representantes do SENAI-SP e quatro são do SENAI Informática, de São Caetano do Sul. Um deles é Kleber Oliveira Bernardes, de 20 anos, morador de Suzano e formado em Técnico de Redes de Computadores.

Até ser selecionado como representante nacional, ele vem se preparando em várias etapas: Seletiva Escolar, em que os estudantes demonstram interesse em participar e começam a ser treinados; Etapa Estadual no São Paulo Skills; sagrando-se campeão estadual, o aluno vai para a Olimpíada do Conhecimento, a competição nacional com jovens de institutos federais, Senacs e outros SENAIs e, por fim, se tornam aptos para a competição mundial como representantes do Brasil.

“Está sendo gratificante, emocionante e um orgulho gigantesco para a minha família e para toda a unidade de São Caetano, do pessoal da limpeza até os professores. Estou ansioso para representar o Brasil e espero um bom resultado, pois vamos viajar e ganhar muita visibilidade para empresas dentro e fora do País”, comemora Kleber, que pretende, seja qual for o resultado, atuar na preparação de futuros competidores.

“Espero contribuir para melhorar os resultados do Brasil na competição e voltar retribuindo o que fizeram por mim, atuando na docência e formando novos alunos, pois a área de pesquisa e ensino me atraem muito”, comenta. De acordo com o diretor do SENAI Informática, a proposta é manter esse ciclo vencedor, pois enquanto os alunos estão se preparando para a etapa final deste ano, a turma que vai representar o Brasil na China, em 2026, já está na fase de seletiva escolar.

“Estamos certos de que esse trabalho dedicado e contínuo vai render frutos positivos para a indústria brasileira promover a sua jornada de digitalização em busca da eficiência e competitividade global, permitindo reter os jovens talentos nacionais que, muitas vezes, sem outras opções, migram para centros como Estados Unidos e Europa em busca de oportunidades”, completa Hermano Pinto.