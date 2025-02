Senac Santo André e Senac São Bernardo abrem inscrições para cursos de idiomas

O Senac Santo André e o Senac São Bernardo do Campo estão com inscrições abertas para cursos na área de Idiomas. Com cerca de 200 vagas disponíveis, as formações abrangem inglês, espanhol e francês na unidade de Santo André, além de Língua Brasileira de Sinais (Libras), exclusiva em São Bernardo do Campo. Os cursos abrangem diversos níveis, do básico ao avançado, permitindo que cada estudante possa se comunicar conforme suas necessidades e objetivos profissionais.

No mercado de trabalho, o domínio de um segundo idioma é uma habilidade reconhecida para quem busca crescimento e melhores oportunidades. Empresas valorizam profissionais que possam se comunicar com clientes, parceiros e equipes ao redor do mundo. Além disso, aprender um novo idioma contribui para o desenvolvimento cognitivo, aprimora a capacidade de adaptação e amplia o repertório cultural.

A fluência em uma segunda língua está entre as competências técnicas – ou hard skills – mais requisitadas pelas empresas. Segundo a Catho, plataforma de recrutamento, profissionais que dominam um ou mais idiomas têm mais chances de se destacar em processos seletivos e conquistar posições estratégicas. No caso específico da Libras, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Brasil tem cerca de 2,3 milhões de pessoas surdas, considerando a população com dois anos ou mais de idade. Para a maioria desse público, a Língua Brasileira de Sinais é a principal forma de comunicação, reforçando a importância da inclusão por meio da aprendizagem do idioma.

Descontos e parcelamentos

Para acesso a todas estas oportunidades, o Senac oferece uma variedade de descontos e condições especiais de parcelamento. Quem atua em empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo, por exemplo, ou é proprietário de uma delas, conta com 50% de desconto nos cursos livres, assim como seus dependentes. Há ainda as opções de 30% de desconto para aqueles que já fizeram algum curso livre no Senac, participaram de algum evento na instituição ou concluíram o ensino médio em escola pública; e de 20% para os estudantes que já participaram do Enem.

Bolsas de estudos

Os interessados podem concorrer também a bolsas de estudos integrais por meio do Programa Senac de Gratuidade. Para ter acesso, os candidatos devem comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa e fazer o cadastro 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual e devem ser feitas diretamente no site da instituição.

Serviço:

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro – Santo André/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-santo-andre

Senac São Bernardo do Campo

Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 400 – Centro – São Bernardo do Campo/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo