Vereador propõe Libras como disciplina obrigatória para GCMs

O vereador Marcos Fontes (PP) apresentou uma indicação para que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja incluída como disciplina obrigatória no curso de formação dos Guardas Civis Municipais (GCMs) de São Caetano do Sul. A medida visa garantir maior acessibilidade e facilitar a comunicação com pessoas surdas ou com deficiência auditiva, promovendo uma maior inclusão na prestação de serviços públicos.

Em sua justificativa, Marcos Fontes destacou a importância da comunicação eficaz para melhorar o atendimento da GCM à população. “A GCM desempenha um papel fundamental na segurança pública, no atendimento em emergências, na orientação e na mediação de conflitos. No entanto, a falta de conhecimento em Libras pode criar barreiras significativas, dificultando a comunicação com cidadãos surdos e comprometendo a qualidade do serviço prestado”, afirmou o vereador.

Inclusão e formação para uma segurança mais acessível

Fontes ressaltou que a capacitação dos guardas municipais em Libras não só promoveria a sensibilidade e a competência dos profissionais, mas também alinharia a atuação da corporação com valores éticos e sociais essenciais para a pluralidade social. A proposta visa a qualificação dos agentes, enfatizando o papel do poder público na promoção da acessibilidade e inclusão, como preveem as normativas legais.

Por fim, Marcos Fontes afirmou que a introdução dessa disciplina seria um avanço significativo na qualificação profissional dos agentes de segurança e no fortalecimento da cidadania ativa e participativa: “A introdução dessa disciplina no currículo dos GCMs representaria um avanço significativo na qualificação dos agentes de segurança pública e no fortalecimento de uma cidadania ativa e participativa”, concluiu.